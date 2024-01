DRAMA U NJEMAČKOJ Hrvatska i Austrija remizirali!

Nakon što smo fantastičnom igrom u prvom kolu dobili Španjolsku na otvaranju Europskog prvenstva u rukometu, u Mannheimu je u drugom krugu zamalo poražena i Austrija. Rezultat ipak je neodlučen 28-28. Imali smo napad za pobjedu i igrača više.

Nisu naši večerašnji protivnici rukometna marka kao Španjolska, ali su nam zadali više glavobolje nego utakmica prvog kola. No to smo i znali. Jer, nakon sjajne izvedbe uvijek je svaka sljedeća utakmica drugačija, pa je tako bila i ova. Nakon prvih 30 minuta vodili smo 14-12, doduše furiozno krenuli u startu ali i izdušili u nadmoći. Prebrzo smo htjeli završiti naše napade, nismo gradili strpljivo igru nego htjeli na brzinu pokazati znanje. Zato smo olako primali golove, a napade sve teže efektno završavali. Međutim, kad Duvnjak prvi put uđe u finišu prvog dijela onda je jasno da stvari čvrsto držimo pod kontrolom. Prvo poluvrijeme bolji, statistika podjednaka, nešto bolji postotak šuta i vratarskih obrana i to je to. 8.000 Hrvata u dvorani navija za pamćenje!

Drugo poluvrijeme počelo je u znaku Austrije koja mijenja golmana i koja je izjednačila na 15-15. Buše nas Bilyk i Weber. Obranu igramo 5-1 i to loše, malo smo zabrinuti. Prekidi su možda bolje taktičko rješenje. Nakon osam minuta igre u drugom dijelu Austrija prvi put vodi, na semaforu svijetli 17-18.

Akcije su nam individualne, pokušavamo stalno jedan na jedan i preblizu stojimo protivničkom igraču u fazi obrane. S druge strane, nismo koncentrirani na dugi napad za naš pogodak. Ivić mijenja Mandića na našim vratima. Prelazimo na obranu 6-0. Igra se 45. minuta, neriješeno je, Ivić nas vadi obranom i to bi mogao biti preokret jer nam je dosuđen sedmerac kojeg realiziramo. Nakon što zabija Martinović držimo minimalno vodstvo. Ali, Martinović se nakon jednog napada završio na podu držeći se za bolno rame. Šoštarić zabija svoj šesti gol, ovoga puta iz sedmerca, dižemo se na dva razlike. Dok nam svako malo Austrijanci stižu rezultat, naši igraju na centra Načinovića koji zabija i drži minimalnu razliku. Pet minuta do kraja utakmice ne uspijevamo završiti utakmicu pogotkom za plus tri, ali dvije sjajne obrane Mandića koji je upisao svojih ukupno 10 obrana idemo prema minimalnoj pobjedi koju smo prokockali i nismo zabili u zadnjim minutama utakmice. Situacija je zakomplicirana, ali još možemo prenijeti maksimalan broj bodova u drugi krug.

Naši najbolji strijelci su bili Šoštarić (6) i Načinović (5), u redovima Austrije Bolyk (6) i Weber (6) pogodaka.

