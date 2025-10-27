Drama u dalmatinskom gradu: Poznato tko je ukrao 170 tisuća eura iz gradskog proračuna

'Mali grad za veliku pronevjeru' ili 'Pljačka stoljeća u Skradinu', tako ovih dana Skradinjani opisuju krađu veće količine gradskog novca, ukradenog u gotovini.

-Radi se o iznosu nešto manjem od 170 tisuća eura, prema informacijama kojima raspolažemo. Direktorica komunalnog poduzeća, prilikom povratka s višemjesečnog bolovanja, prijavila je pronevjeru PU Šibensko-kninskoj- rekao je za RTL gradonačelnik Antonio Brajković.

Djelatnica osumnjičena za krađu dobila je izvanredni otkaz, a protiv nje je podnesena kaznena prijava.

– Ne mogu ulaziti u metode i procese policije. Sve što mogu reći je da će javnost o daljnjem tijeku istrage biti pravovremeno upoznata priopćenjem PU Šibensko-kninske- kazao je za RTL.

Mnogi se pitaju kako je uopće blagajna skradinskog poduzeća bila tako 'bogata', a gradonačelnik je pojasnio razlog.

– Skradin je mali gradić smješten tik uz Nacionalni park Krka i izrazito je posjećen u ljetnim mjesecima, a sezona počinje već poslije Uskrsa i traje sve do jeseni. Unutar sezone Rivina Jaruga upravlja parkiralištima i ima ugovor s Lučkom upravom o prihvatu jedrilica i jahti na operativnoj obali. Zahvaljujući tome, komunalno poduzeće ostvaruje visoke prihode i time raspolaže značajnom količinom novca – zaključio je Brajković.