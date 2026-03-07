Drama u centru Splita: Dojava o bombi u klubu gdje je nastupala Dragana Mirković

Nepoznata osoba je u noći s petka na subotu dojavila da je u splitskom noćnom klubu u Marmontovoj ulici u Splitu, u kojem je nastupala srpska pjevačica Dragana Mirković postavljena bomba.

- Jutros, 7. ožujka 2026.g. u 00,23 sati na broj 192 pozivatelj je nazvao i naveo da je u klubu na području Splita postavljena bomba. Nakon toga na teren su odmah upućeni policijski službenici, doznaje 24sata.

Dodaju kako je objekt preventivno ispražnjen, te da je specijalizirani policajac obavio protueksplozijski pregled tijekom kojeg nije pronađeno eksplozivno sredstvo.