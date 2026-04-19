DRAMA U AUSTRIJI Sumnja se da je otrov za štakore u dječjoj hrani

U subotu od ranog jutra roditelji male djece, ali i policija u Austriji je na nogama. Svi mediji cijeli dan upozoravaju na opoziv cjelokupnog asortimana HiPP staklenki s dječjom hranom u supermarketima SPAR-a, kojih u Austriji ima 1.500.

Uz poruku: “Opasno po život!” Jer su navodno u dječju hranu ili kako se popularno zove dječja kašica ubačene po život opasne tvari.

Austrijska televizija ORF je u večernjem dnevniku ZiB2 izvijestila da su austrijsko Ministarstvo zdravstva i Austrijska agencija za zdravlje i sigurnost hrane (AGES) priopćili kako je “moguće da je u HiPP-ovu dječju hranu umiješan otrov za štakore”, piše Fenix magazin.

Otrov za štakore

Uz tu jezivu informaciju o otrovu za štakore u dječjoj hrani, na web stranici AGES-a navedena je i sumnja u pokušaj ucjene u Eisenstadtu (Željeznom), glavnom gradu austrijske pokrajine Gradišće, te u Češkoj. O tome tko je ucjenjivač i zašto, zasad nema informacija.

“Jučer smo dobili dojavu da se u poslovnicama u Gradišću možda pojavio proizvod dječje hrane, koji je, naglašavam, možda bio manipuliran i sadrži tvar koja može biti opasna po život, ako se konzumira”, rekao je u subotu ujutro za austrijsku televiziju ORF, Pokrajinski studio Gradišće glasnogovornik policije Helmut Marban.

Proizvođač HiPP je u suradnji s trgovačkim lancem SPAR, odlučio iz predostrožnosti povući iz prodaje sve staklenke dječje hrane. Iako je sumnja prvotno pala na “HiPP povrće s mrkvom i krumpirom” (190g), odlučeno je da se iz prodaje povuče apsolutno sve kako bi se izbjegao bilo kakav rizik za najmlađe.

Oprez

“Preporučuje se poseban oprez dok se slučaj u potpunosti ne razjasni”, preporučilo je u subotu navečer austrijsko MInistarstvo zdravstva i AGES.

Ravnateljstvo Pokrajinske policije Gradišća trenutno istražuje moguće nedozvoljeno rukovanje. Ovu istragu potaknula je dojava da su takve naočale “navodno pojavile u pokrajini Gradišće”, rekao je Austrijskoj novinskoj agenciji APA, danas navečer glasnogovornik gradišćanske policije Helmut Marban, piše Fenix magazin.

“U ovom trenutku mogu reći i ovo: još nismo pronašli ništa sumnjivo”, dodao je Marban. Daljnje detalje nije naveo u interesu istrage, koja je u tijeku.

Pozvao je sve koji nešto sumnjivo primjete da jave odmah policiji. Uz poruku, da se istražitelje može kontaktirati na tel. br.: +43-5913310-3333

Policijska direkcija pokrajine Gradišće aktivno istražuje slučaj i traži pomoć javnosti. Prema navodima policije, posebno su sumnjive staklenke koje na dnu imaju specifičnu oznaku – bijelu naljepnicu s crvenim krugom.

Poziv iz policije

Policija je pozvala sve one koje primijetite takvu oznaku na proizvodu, ako su ga već kupili, da niti u kojem slučaju ga ne otvaraju i nipošto ne daju djetetu da ga konzumira.

Trgovački lanac SPAR je uputio dramatičan apel kupcima da provjere svoje zalihe kod kuće. Svi proizvodi kupljeni u poslovnicama SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR ili Maximarkt u Austriji mogu se vratiti. Trgovac jamči povrat novca u punom iznosu, čak i ako ste bacili kase-bon.

Iz SPAR-a naglašavaju da ne mogu isključiti prisutnost opasne tvari koje bi mogle biti smrtonosne za dojenčad.

HiPP je otvorio i posebnu telefonsku liniju za zabrinute majke i očeve pod brojem: +43-7612-76577-104. Uz napomenu da se informacije mogu dobiti kako radnim danom tako i vikendom.