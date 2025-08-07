Drama na ulicama dalmatinskog grada: 23-godišnjak fizički nasrnuo na zdravstvene radnice i pobjegao ukradenim vozilom

U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje dva kaznena djela prisile prema zdravstvenom radniku i kazneno djelo neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je 5. kolovoza oko 19, 55 sati u Šibeniku u Ulici Stjepana Radića, oštećena 29-godišnja zdravstvena radnica upravljala službenim vozilom zdravstvene ustanove, dok se na mjestu suvozača nalazio osumnjičeni 23- godišnjak.

Napao 29-godišnjkinju te zdravstvenu radnicu

Dolaskom u navedenu ulicu, zbog narušenog zdravstvenog stanja osumnjičenog, zaustavila je službeno vozilo s namjerom pružanja pomoći 23-godišnjaku. U trenutku kada je odvezala njegov sigurnosni pojas, osumnjičeni je 29-godišnjakinju tjelesno napao da bi potom tjelesno napao i 32-godišnju zdravstvenu radnicu, koja je u tom trenutku prolazila navedenom ulicom i priskočila u pomoć.

Nakon navedenog događaja osumnjičeni muškarac je službenim vozilom zdravstvene ustanove pobjegao s mjesta događaja.

Uhićen je

Brzom reakcijom policije 23-godišnja je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Preliminarnim testiranjem na droge kod 23-godišnjaka utvrđena je prisutnost droge u organizmu.

Službeno vozilo zdravstvene ustanove vraćeno je 29-godišnjakinji, koja je po preuzimanju vozila pronašla na suvozačevom sjedalu i predala policijskim službenicima pvc vrećicu ispunjenu marihuanom bruto težine 6,3 grama i pvc vrećicu ispunjenu drogom amfetamin bruto težine 1,4 grama, za koju drogu je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da pripada osumnjičenom 23-godišnjaku.

U Općoj bolnici u Šibeniku 32-godišnjakinji konstatirane su lakše tjelesne ozljede.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u utorak, 5. kolovoza u Šibeniku obavljena je pretraga stana u kojem osumnjičeni boravi, kojom prilikom je pronađena i oduzeta jedna pvc vrećica ispunjena marihuanom bruto težine 3,30 grama.

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni 23-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.