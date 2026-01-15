Drama na nebu iznad Europe: Avion iz Istanbula sletio pod vojnom pratnjom

Na zračnoj luci El Prat u Barceloni jutros je zabilježena izvanredna sigurnosna situacija nakon što je putnički zrakoplov Turkish Airlinesa, koji je poletio iz Istanbula, sletio pod pojačanim policijskim nadzorom zbog dojave o prijetnji u avionu.

Prema navodima stranih medija, zrakoplov su tijekom leta iznad Sredozemnog mora pratili vojni avioni španjolskih i francuskih zračnih snaga. Informacija o sigurnosnoj prijetnji zaprimljena je oko 10 sati, dok se avion nalazio u zračnom prostoru iznad Italije.

Španjolski mediji navode da je zaprimljena dojava o mogućoj bombi u zrakoplovu. Nakon slijetanja policijske snage odmah su okružile avion, a specijalne jedinice ušle su u letjelicu kako bi provele sigurnosnu provjeru.

U zrakoplovu se nalazilo 148 putnika i sedam članova posade. Putnici su evakuirani bez incidenata te su prebačeni u sigurnu zonu zračne luke. U tijeku je detaljan pregled zrakoplova, dok zračna luka El Prat nastavlja s redovitim prometom bez većih poremećaja.

Nadležne službe zasad nisu objavile dodatne informacije o vjerodostojnosti prijetnje.