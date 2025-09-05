Drama na letu: Avion prisilno sletio u Beograd, evo što se dogodilo

Let njemačke nacionalne avio-kompanije Lufthansa, na liniji LH1425 Sofija – Frankfurt, u petak je vanredno preusmjeren na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu.

Posada je, kada se zrakoplov nalazio u rumunjskom zračnom prostoru, na visini od oko 9.754 metra prijavila dim u kabini, zbog čega su odlučili da se moraju što prije prizemljiti.

Avion je sletio u Beograd u 13 sati, a u njemu je bio uključen squawk 7700 koji označava opću uzbunu.

Na pisti u Beogradu avion su dočekali vatrogasci i medicinski timovi, što je u skladu s procedurama u ovakvim slučajevima.

Svi putnici i članovi posade napustili su avion bez ozljeda, javlja Aero.rs.

Obzirom da zrakoplov nije bio u voznom stanju, Lufthansa je putnike smjestila na let zamjenskim zrakoplovom koji je iz Sofije poletio za Beograd, odakle će nastaviti put prema Frankfurtu.

A321, D-AIRA je jedan od najstarijih aviona ovog tipa u Lufthansinoj floti – proizveden je 1993. godine.