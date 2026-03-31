Drama na Jadranu: Zapalile se tri ribarske brodice! Bura proširila vatru na šumu, brane se kuće

U prijepodnevnim satima izbio je požar u Omišlju, uz obalu se zapalilo nekoliko brodica. Pristup požarištu bio je ograničen, no vidljiv je gust dim koji se širi iznad mjesta. Prema neslužbenim informacijama, zapalile su se tri ribarske brodice, a požar se zbog jakog vjetra proširio i na obližnju šumu s druge strane prometnice.

Na području zahvaćenom požarom uglavnom se nalaze vikendice. Vatrogasci pokušavaju spriječiti širenje vatre prema kućama, a situaciju dodatno otežavaju vremenski uvjeti. Što je uzrok znat će se nakon očevida policije i nakon što vatrogasci ugase požar, navodi reporterka za HRT.

Na Kvarneru i Kvarneriću zabilježeni su jaki udari bure od 100 do 120 kilometara na sat, a tijekom dana očekuje se dodatno jačanje.