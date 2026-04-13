Drama na cesti kod Vrlike: Vozač s 3,32 promila jedva stajao na nogama

Unatoč činjenici da se policijski službenici svakoga dana susreću s negativnim rekorderima kada govorimo o vozačima koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, ovaj vozač koji je zaustavljen na području Vrlike spada u izuzetke kada govorimo o stupnju alkoholiziranosti.

Vozač se nalazio u teško pijanom stanju koje graniči s nesvjesnim stanjem i alkoholnom komom. U ovakvom stanju da ga nisu policijski službenici zaustavili i isključili iz prometa mogao je uzrokovati tešku prometnu nesreću, ubiti sebe i druge sudionike. Izmjerena koncentracija sama po sebi je opasna za život osobe, a 55-godišnjak je nakon što se doveo u ovakvo stanje još sjeo za upravljač vozila.

U subotu ujutro oko 9, 50 sati policijski službenici Policijske postaje Sinj u mjestu Garjak zaustavili su vozilo kojim je upravljao 55-godišnji muškarac. Policijski službenici su utvrdili dav se nalazi u vidno alkoholiziranom stanju, a kada je alkotestiran izmjerena mu je koncentracija od 3,32 g/kg.

Odveden je u policijsku postaju gdje je zadržan do otriježnjenja, a tijekom večeri je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje s obzirom da je u ovakvom psihofizičkom stanju mogao prouzročiti tešku prometnu nesreću kao i da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana. Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti za počinjeni prekršaj donijet će naknadno.