Dramatičan događaj odvio se u ponedjeljak ujutro ispred Modre špilje na Biševu. Muškarac je stao ispred ulaza i spriječio brodicama ulaz u spilju, prijeteći da će je zapaliti. Špilja je zbog toga satima ostala nedostupna javnosti, a pred ulazom su se stvorile ogromne gužve.

Događaj nam je potvrdila Ana Čepić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

– Jutros smo u 9 sati i 15 minuta zaprimili dojavu da je jedna osoba u brodici ispred Modre sprječavala druge brodice da uđu u Modru špilju, prijeteći da će špilju zapaliti. Policija je odmah upućena na mjesto događaja. Stigli su tamo i osoba je privedena u Policijsku postaju u Visu gdje se vrši kriminalističko istraživanje – kazala je Čepić.

Bivši zaposlenik Nautičkog centra Komiža?

Skiper koji je svjedočio događaju kaže da je spomenuta osoba koja je jutros zapriječila ulaz u Modru špilju prijetila s kantom benzine da će sve zapaliti. Neslužbeno nam je rekao da se radi o bivšem djelatniku Nautičkog centra Komiža.

– Cijela špilja bila je satima zatvorena. Ljudi “ispaljuju” na živce, tek je sada proradila. Imamo ogroman problem. Ljudi tu dođu, čekaju tri sata, i kada ni tada ne dođu na red, žele ići natrag i moram im vratiti novce – kazuje nam ljutiti skiper.

Ovo nije prvi put da je ulaz u špilju ovog ljeta bio zatvoren.

– Nedavno su zatvorili špilju na tri sata jer se netko odlučio tamo. Svaki dan je tamo 2000 ljudi. Nije problem u samoj gužvi, nego se ne radi ništa da se ta gužva riješi. Radi se o neorganiziranosti Nautičkog centra Komiža. Ne smije se dogoditi da se u zemlji koja se bavi turizmom i koja se diči zaradom od turizma zatvori ulaz u Modru špilju i da tisuće ljudi čekaju jer je netko odlučio dopustiti nekome iz UN-a da se kupa u špilji dva sata. To je apsurd! Ako se netko iz UN-a odlučio okupati, upravitelji špilje u to znali. Neka se to javi tri dana prije, a ne da se to dozna ispred špilje.

“Problem je u čekanju reda za kupnju karte”

Ovo što se dogodilo danas je izvanredna situacija i to se ne može predvidjeti, ali postoje uzročno-posljedične veze s cijelom organizacijom ili neorganizacijom – kazuje nam naš sugovornik.

– Problem je kada dođemo s grupom, recimo od 50 ljudi. Meni prvo treba sat vremena da kupim karte. To je prvo čekanje u redu. To što čekam karte za svoje goste, doprinosi tome da je red kraći. Zamislite da u redu stoji dodatnih 50 ljudi. Uveo se novi sustav timbravanja karata. Tu se onda drugi put dugo stoji u redu na suncu. To je na kraju dovelo do velike nervoze posjetitelja. Ona dva mjeseca u srcu sezone stanje je vrlo kaotično, nešto se mora promijeniti. Mislim da se Nautički centar jako loše odnosi prema nama koji Modroj špilji dovodimo ovoliki broj posjetitelja, odnosno veliku zaradu. U posljednje vrijeme uvedena su određena pravila i to pohvaljujem, no jako je puno mjesta za napredak – govori iskusni skiper.

Veliki pritisak na Modru špilju

Pritisak posjetitelja na Modru špilju raste iz godine u godinu. Lani je špilju posjetilo rekordnih 100.000 ljudi, a ove godine brojka će biti (znatno) veća. Većina posjetitelja organizirano stiže iz Splita. Lani je karta poskupjela na 70 kuna u sezoni i očekivalo se da će to donekle smanjiti pritisak na Modru špilju, no to se očito nije dogodilo.

Tijekom dana u više navrata pokušali smo kontaktirati Brigitu Fiamengo, direktoricu Nautičkog centra Komiža, no to nam do trenutka pisanja teksta nije pošlo za rukom. Nedostupna nam je ostala i komiška gradonačelnica Tonka Ivčević.

