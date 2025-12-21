Uoči božićnih blagdana, bez električne energije bit će veliki dijelovi Splita, dio Kaštela, Vrgorca i Sinja

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
PONEJDELJAK, 19.12.
Mjesto: SPLIT
Ulica: PUT PLOKITA 53,55
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: OSJEČKA 38
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: MAŽURANIČEVO ŠETALIŠTE 35
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: PUT PLOKITA 54
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: PRUGOVO
Ulica: DOMOVINSKOG RATA
Očekivano trajanje:
09:30 - 12:30
Mjesto: SOLIN
Ulica: SVETE ANASTAZIJE I DIO JAJIĆA
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: ŠIME LJUBIĆA 18 I 20
Očekivano trajanje:
10:30 - 11:30
Mjesto: SPLIT
Ulica: ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 11
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00
Mjesto: Dio općine Vrgorac
Ulica: Vrgoračka poljica, Vuletići
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Glavice
Ulica: - Glavice - zaseok Jadrijevići
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Mjesto: Čiovo
Ulica: Špira Puovića
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:00
UTORAK, 20.12.
Mjesto: SPLIT
Ulica: OSJEČKA 1
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: KAŠTEL NOVI
Ulica: MARINA STUDINA 14-101,BISKUPA PAVLA ŽANIĆA 1-7,IVANA PAVLA II 291-293
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: RIJEČKA 14 I 16
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: VUKOVARSKA 75
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: MATICE HRVATSKE 8 I 10
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00