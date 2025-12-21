Maja Šuput rasplesala publiku u Gradini, večeras slijedi humanitarna večer

Gradina je sinoć bila ispunjena plesom, pjesmom i dobrom energijom zahvaljujući nastupu Maje Šuput, koja je još jednom pokazala zašto slovi kao jedna od najpouzdanijih izvođačica za vrhunsku atmosferu. Publika je od prvih taktova bila na nogama, a pozitivna energija nije popuštala sve do samog kraja večeri.

Uz prepoznatljivu scensku karizmu i niz hitova, koncert se pretvorio u pravo slavlje koje su posjetitelji ispratili s jasnom porukom – ovakve večeri treba ponoviti.

Zabava u Gradini tu ne staje. Večeras se program nastavlja u istom ritmu, ali s posebnim naglaskom na humanitarnu notu. Publiku očekuje humanitarna večer uz nastup Dreamers Band, uz glazbu, druženje i priliku da se dobra zabava spoji s dobrim djelom.