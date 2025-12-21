BEZ MILOSTI Na Pazaru održano natjecanje u - žderanju

Splitski Pazar u nedjelju je nakratko postao arena za nesvakidašnje natjecanje. Umjesto uobičajene gradske vreve, pažnju prolaznika privuklo je nadmetanje u – jedenju hot-dogova.
Iza organizacije ovog gastronomsko-zabavnog događaja i ove je godine stajao restoran Gudin, u suradnji sa splitskom gradskom tvrtkom Parkovi i nasadi, koja upravlja prostorom Splitski Pazar.
Ukupno 14 natjecatelja prihvatilo je izazov koji nimalo nije bio lagan – u samo sedam minuta trebalo je pojesti što veći broj hot-dogova. No, nije se priznavalo polovično rješenje: bod je vrijedio isključivo ako su natjecatelji pojeli cijeli hot-dog, uključujući i hrenovku i pecivo. Posebnu pozornost publike privukla je i činjenica da je među natjecateljima bila i jedna žena, koja se hrabro upustila u ravnopravnu borbu.
Pravila Hot Dog Eatinga
- Natjecanje traje 7 minuta
- Jedan hot-dog čine pecivo i kobasica
- Sve mora biti pojedeno do isteka vremena
- Jede se isključivo rukama
- Razdvajanje peciva i kobasice je dopušteno
- Voda je dozvoljena, kao i močenje peciva
- Povraćanje znači automatsku diskvalifikaciju
- Zabranjeno je pomaganje i ometanje drugih
- Sudac ima posljednju riječ
- Pobjednik odnosi titulu – kralja Pazara