BEZ MILOSTI Na Pazaru održano natjecanje u - žderanju

Splitski Pazar u nedjelju je nakratko postao arena za nesvakidašnje natjecanje. Umjesto uobičajene gradske vreve, pažnju prolaznika privuklo je nadmetanje u – jedenju hot-dogova.

Iza organizacije ovog gastronomsko-zabavnog događaja i ove je godine stajao restoran Gudin, u suradnji sa splitskom gradskom tvrtkom Parkovi i nasadi, koja upravlja prostorom Splitski Pazar.

Ukupno 14 natjecatelja prihvatilo je izazov koji nimalo nije bio lagan – u samo sedam minuta trebalo je pojesti što veći broj hot-dogova. No, nije se priznavalo polovično rješenje: bod je vrijedio isključivo ako su natjecatelji pojeli cijeli hot-dog, uključujući i hrenovku i pecivo. Posebnu pozornost publike privukla je i činjenica da je među natjecateljima bila i jedna žena, koja se hrabro upustila u ravnopravnu borbu.

Pravila Hot Dog Eatinga

Natjecanje traje 7 minuta

Jedan hot-dog čine pecivo i kobasica

Sve mora biti pojedeno do isteka vremena

Jede se isključivo rukama

Razdvajanje peciva i kobasice je dopušteno

Voda je dozvoljena, kao i močenje peciva

Povraćanje znači automatsku diskvalifikaciju

Zabranjeno je pomaganje i ometanje drugih

Sudac ima posljednju riječ

Pobjednik odnosi titulu – kralja Pazara