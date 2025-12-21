Close Menu

BEZ MILOSTI Na Pazaru održano natjecanje u - žderanju

Gutali hot-dogove do krajnjih granica

Splitski Pazar u nedjelju je nakratko postao arena za nesvakidašnje natjecanje. Umjesto uobičajene gradske vreve, pažnju prolaznika privuklo je nadmetanje u – jedenju hot-dogova. 

Iza organizacije ovog gastronomsko-zabavnog događaja i ove je godine stajao restoran Gudin, u suradnji sa splitskom gradskom tvrtkom Parkovi i nasadi, koja upravlja prostorom Splitski Pazar.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ukupno 14 natjecatelja prihvatilo je izazov koji nimalo nije bio lagan – u samo sedam minuta trebalo je pojesti što veći broj hot-dogova. No, nije se priznavalo polovično rješenje: bod je vrijedio isključivo ako su natjecatelji pojeli cijeli hot-dog, uključujući i hrenovku i pecivo. Posebnu pozornost publike privukla je i činjenica da je među natjecateljima bila i jedna žena, koja se hrabro upustila u ravnopravnu borbu.

Pravila Hot Dog Eatinga

  • Natjecanje traje 7 minuta
  • Jedan hot-dog čine pecivo i kobasica
  • Sve mora biti pojedeno do isteka vremena
  • Jede se isključivo rukama
  • Razdvajanje peciva i kobasice je dopušteno
  • Voda je dozvoljena, kao i močenje peciva
  • Povraćanje znači automatsku diskvalifikaciju
  • Zabranjeno je pomaganje i ometanje drugih
  • Sudac ima posljednju riječ
  • Pobjednik odnosi titulu – kralja Pazara
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0