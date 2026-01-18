Drama na Australian Openu! Tenisačica prekinula meč i potrčala u pomoć: "Cijela se tresla"

Australian Open donio je iznenađenje u ženskoj konkurenciji, turska tenisačica Zeynep Sonmez izbacila je 11. nositeljicu Ekaterinu Aleksandrovu sa 7:5, 4:6, 6:4, ali meč je obilježila zabrinjavajuća scena.

Tijekom drugog seta pozlilo je djevojčici koja je skupljala loptice na meču. Počela je gubiti ravnotežu, zateturala je unatrag i pala na leđa, a iako se brzo pridignula, bilo je jasno da se ne osjeća dobro.

Turska tenisačica je odmah reagirala, podignula je ruku i prekinula igru, a potom prišla djevojčici kako bi joj pomogla. Otpratila ju je do klupe, u hladovinu, a organizatori su potvrdili kako joj je pružena liječnička pomoć na licu mjestu, te da je kasnije puštena kući.

Sonmez je nakon meča otkrila da situacija nije bila bezazlena:

"Bilo je očito da joj je jako loše. Ponavljala je da je dobro, ali to jednostavno nije bila istina. Rekla sam joj da sjedne, da popije nešto, ali dok smo hodale onesvijestila se. Srećom, uspjela sam ju uhvatiti, cijela se tresla", dodala je.

Na kraju je poslala poruku koja je obišla svijet:

"Uvijek kažem da je važnije biti dobar čovjek, nego dobar tenisač. Reagirala sam instinktivno, vjerujem da bi svatko postupio na isti način", zaključila je turska tenisačica, piše Gol.hr.

Snimku možete vidjeti ovdje.