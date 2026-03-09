'Drago mi je da je u njemu proradio taj osjećaj domoljublja': Emotivni roditelji ispratili ročnike u vojarne

U vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi danas je započelo temeljno vojno osposobljavanje (TVO), a na obuku je upućeno ukupno 800 ročnika i ročnica. Riječ je o prvom naraštaju polaznika koji započinju osposobljavanje 9. ožujka 2026. godine.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general-pukovnik Tihomir Kundid, tim su povodom posjetili vojni poligon „Eugen Kvaternik“ kod Slunja gdje su dočekali prve ročnike na početku obuke, piše Večernji list.

Temeljno vojno osposobljavanje provodi se na tri vojne lokacije, u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi, gdje će polaznici tijekom sljedećih tjedana prolaziti osnovnu vojničku obuku, stjecati temeljna znanja i vještine te se upoznati s radom i organizacijom Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Dolazak ročnika u vojarne pratile su i njihove obitelji.

Među njima je bio i Darko Žugelj, otac jednog od novaka, koji je sina dopratio ispred vojarne u Slunju. „Osjećam se dobro, drago mi je da je sam odabrao ovaj put. Nisam mu ništa posebno poručio, samo da bude svoj. Ja osobno nikada nisam bio u vojarni pa sam imao želju vidjeti kako to izgleda“, rekao je Žugelj.

Dodao je kako je majka novaka emotivnije doživjela njegov odlazak, ali da su osjećaji ipak pozitivni.

„Majka je to najemotivnije doživjela, ali je sretna i nema nikakve tuge. Jako sam ponosan na njegovu odluku. Drago mi je da je u njemu proradio taj osjećaj domoljublja“, istaknuo je za Večernji list.

Prema njegovim riječima, ročnici su jutros imali organizirani prijevoz te su u vojarnu stigli oko 8 sati, nakon čega je započeo njihov prvi dan vojne obuke. Tijekom narednog razdoblja polaznici temeljnog vojnog osposobljavanja prolazit će različite oblike vojne obuke, od fizičke pripreme do osnovnih vojničkih vještina, čime započinje njihov put u sustavu obrane Republike Hrvatske.