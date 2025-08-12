DPH Zagreb se prisjetio Gabi Novak. Objavili su zanimljivu fotografiju

Otišla je Gabi Novak, velika glazbena diva, krasnog glasa, gospodskog držanja i gracioznosti... Teško da će na sceni ikada više biti takve glazbene veličine. Dva mjeseca nakon smrti sina Matije Dedića, njezino srce više nije izdržalo.

Mnogi se opraštaju od velike umjetnice, pa tako i Društvo prijatelja Hajduka iz Zagreba, objavivši staru fotografiju s jedne "Hajdukove bile noći", na koje su se Gabi i Arsen uvijek rado odazivali i besplatno nastupali, družeći se s hajdukovcima dugo u noć.

Na fotografiji s Gabi i Arsenom je i Bajdo Vukas, Zagrepčanin koji je srce dao Hajduku, postavši jedan od najboljih svjetskih nogometaša.