DP Kaštela: "Zašto kaštelanska gradska vlast opstruira projekt povezivanja zračne luke i Splita željeznicom?"

Splitska zračna luka koji se nalazi u gradu Kaštela poslije Zagreba je najvažniji zračna luka u Republici Hrvatskoj. Broj putnika na godišnjoj razini iznosi oko 3 milijuna putnika i za očekivati je da će i dalje rasti. Kroz splitsku trajektnu luku godišnje prolazi oko 5,5 milijuna putnika i veliki broj tih putnika dolazi sa splitskog aerodroma na putu za dalmatinske otoke. Uz to postoji velika dnevna migracija kaštelanskog, splitskog i solinskog stanovništva u vidu dnevnih odlazaka na posao ili vikendom na odmor.

Ideja o povezanost zračne luke Split sa Splitom stara je jednako kao i zračna luka ali ta ideja pomalo postaje utopija zbog raznih uskogrudnih interesa lokalnih političara ponajviše u Kaštelima. Činjenica da se kaštelanski vodeći političari najviše protive izgradnji željezničke pruge od aerodroma do Splita je, u najmanju ruku, začuđujuća, jer bi upravo grad Kaštela najviše profitirao od izgradnje navedene pruge.

DP Kaštela smatra da nema dvojbe da bi ukopavanje cijele pruge od aerodroma do Kopilice u Splitu bilo najbolje rješenje za gradove Kaštela, Solin i Split, a možda čak i za Trogir. Međutim, moramo ostati realni i sagledati što je moguće ostvariti financijski i u razumnom roku. Ukopavanje željezničke pruge u dužini od 15-tak kilometara od aerodroma kroz Kaštela preko Solina i rijeke Jadro ne samo da bi bilo enormno skupo nego bi trajalo bar jedno desetljeće ako ne i više. Do tada bi sadašnji problemi ostali i putnici bi se nakon slijetanja na splitski aerodrom morali i dalje gužvati u gradskim autobusima na putu za Split i obližnje otoke ili plaćati skupi prijevoz taksijem. Također, građani Kaštela, Solina i Trogira, uključujući veliki broj učenika i sportaša, bi svo to vrijeme ostali ovisni o prijevozu automobilom i sporim gradskim/međugraskim autobusima na dnevnoj radnoj migraciji između Splita i Trogira.