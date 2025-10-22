Doznali smo uzrok požara u dalmatinskoj osnovnoj školi!

Jučer, 21. listopada u 11,03 sati policija je zaprimila dojavu da je u Vodicama u odgojno-obrazovnoj ustanovi u prostoru toaleta došlo do požara.
Izbio požar u osnovnoj školi: 'Zahvaljujemo svim službama na brzoj reakciji'
Odmah po dojavi na mjesto događaja izašla je JVP Vodice s 2 vozila i 4 vatrogasaca, te je požar ugašen u 11,13 sati.
Obavljenim očevidom je utvrđeno da je uzrok požara djelovanje nepoznatog zapaljivog sredstva, kojom prilikom je nagorio cjelokupni sanitarni čvor. Materijalna šteta će se naknadno utvrditi.
U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja policija provodi kriminalističko istraživanje.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
1
0
0
0