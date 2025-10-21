Izbio požar u osnovnoj školi: 'Zahvaljujemo svim službama na brzoj reakciji'

Danas je u Osnovnoj školi Vodice došlo do požara u školskom sanitarnom čvoru (WC-u). Požar je brzo uočen, a djelatnici škole odmah su pokrenuli protokol evakuacije, objavljeno je na Facebook stranici škole.

Evakuacija je provedena brzo, sigurno i bez ozlijeđenih učenika ili djelatnika. Na teren su odmah izašli pripadnici vatrogasne postrojbe i policije, koji su požar ugasili u kratkom roku.

"Očevid je u tijeku radi utvrđivanja uzroka požara. Nastava će biti organizirana prema uputama nadležnih službi, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Zahvaljujemo svim službama na brzoj reakciji te djelatnicima i učenicima škole na smirenosti i odgovornom ponašanju tijekom evakuacije", stoji u objavi.