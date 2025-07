Doznajemo: Vojska neće dolaziti u Split uklanjati posljedice nevremena. Kuščević: "Ovako nevrijeme se nije moglo predvidjeti, slali smo upozorenja"

Najjače nevrijeme posljednjih godina danas ujutro pogodilo je Split. Najteže je pogođen sjeverozapad grada, osobito područje Marjana.

Stotine građa javilo se Centru 112, ponajviše zbog stabala koja su pale na javne površine i automobile, ali i zbog raznih drugih situacija. Kontaktirali smo Srđana Kuščevića, pročelnika Područnog ureda civilne zaštite Split koji nam je otkrio kako protječe akcija uklanjanja nevremena u Splitu.

Preko 400 poziva

- Trenutačno je sve na terenu dobro organizirano, interventne snage zadovoljavajućim tempom uklanjaju posljedice štete u Splitu po prioritetima.

Na Marjanu su angažirani vatrogasci, HGSS, sutra će im se pridružiti Postrojba opće namjene grada Splita koja će pomoći uklanjati posljedice nevremena. Vojska se ponudila za pomoć, no Grad Split se za sada zahvalio jer nema potrebe.

Vatrogasci su pretrpani pozivima. Danas smo imali preko 400 poziva u Splitu i to je bilo unutar pola sata. Imali smo priliv oko 100 poziva prema Zagrebu jer nam je Zagreb backup centar. Sigurno je bilo situacija da je po 5 poziva iz istog portuna bilo za isto stablo. Bolje da mi to filtriramo nego da bez veze zauzimamo liniju vatrogascima.

Komentirao je broj ozlijeđenih.

Prema dostupnim informacijama radi se o nešto više od 20 ozlijeđenim. Kako sam čuo u KBC-u Split, većinom se radi o lakšim ozljedama iako je bilo prijeloma ruku.

Kuščevića smo upitali je li Civilna zaštita raspolagala informaciju o mogućnosti jakog nevremena u Splitu u jutarnjim satima.

Najgore na Marjanu

- Centar 112 jučer je imao upozorenje i sve smo to slali. Svaka jedinica lokalne samouprave je slala to upozorenje, no vidjeli smo kako je nevrijeme bilo snažno i intenzivno. Takvo što se nije moglo predvidjeti. Nevremenom je najviše bio zahvaćen sjeverozapadni dio splitskog poluotoka, osobito Marjana. Na Marjanu smo samo u dužini 200 metara uočili oko 400 porušenih stabala, scene su strašne. Nevrijeme se proširilo na Spinut, stadion, Kopilicu i dalje preko Hercegovačke...

Zapovjednik JVP-a Split Mario Mikas kazao nam je da je na terenu 80-ak vatrogasaca s 23 vatrogasna vozila.

Mikas: 80 vatrogasaca na terenu

- Na intervenciji čišćenja su snage iz JVP-a Split, DVD-ova Split, Žrnovnica i Slatine, pomogli su nam JVP Podstrana, DVD Vranjic, DVD Kaštel Gomilica i JVP Trogir i Sinj. Također, pomagali su HGSS na pretrazi Marjana s pretražnim psima, VIK, Čistoća, Parkovi i nasadi. Također smo angažirali nekoliko tvrtki s grajferima.

Crveni križ Split pomaže građanima pogođenima nevremenom

Gradsko društvo Crvenog križa Split uključilo se u akciju pomoći građanima čije su kuće i prostori pretrpjeli štetu uslijed nedavnog nevremena koje je zahvatilo područje Splita i okolice.

Na raspolaganju imaju 20 isušivača prostora koje besplatno ustupaju na korištenje svim građanima kojima su potrebni za sanaciju posljedica poplave.

Iz Crvenog križa pozivaju sve kojima je ovakva pomoć potrebna da se jave na broj 091 613 8882.

Gradonačelnik i zamjenica obišli nevremenom teško pogođenu Park-šumu Marjan

Gradonačelnik Tomislav Šuta i zamjenica Matea Dorčić obišli su olujnim nevremenom teško pogođeno područje Park-šume Marjan koje je od danas, zbog sigurnosti, za građane i vozila zatvoreno do daljnjega.

Na cijelom potezu Šetališta Ivana Meštrovića i Marina Tartaglie vatrogasci i pripadnici HGSS-a uklanjaju porušena stabla. Za potrebe čišćenja Marjana od brojnih polomljenih stabala, koja su prijetnja za sigurnost građana, svoje kapacitete na raspolaganje Gradu Splitu stavili Hrvatska vojska i Hrvatske šume.

Zbog posljedica snažnog nevremena koje je danas pogodilo Split, gradonačelnik Šuta u stalnom je kontaktu sa predsjednikom Vlade RH Andrejem Plenkovićem i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem.