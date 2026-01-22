DOZNAJEMO Viktorija Knežević iz Centra i ostali pušteni na slobodu, evo što sumnja EPPO

Viktorija Knežević, dubrovačka odvjetnica te petoro osumnjičenih za pronevjeru oko 2,5 milijuna kuna na dva projekta koja su sufinanciranja europskim novcem, pušteni su na slobodu, dok se nastavlja istražni postupak za koji je nadležan Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu (EPPO).

Kako neslužbeno doznajemo, sumnja se u financijske malverzacije na dva projekta: edukativne videoigrice 'My Dubrovnik' gdje su igrači postajali gradonačelnici Dubrovnika kojeg su onda morali uspješno voditi (znatno jednostavnija varijanta Sin Cityja) te 'Liquid democracy', softveru i aplikaciji za digitalno glasovanje. Na oba projekta je bila uključena Knežević, inače članica Centra te bivša saborska zastupnica.

Osumnjičena je njena kći te još četiri osobe koje su sudjelovale na tim projektima, od programera do šefova. Igrica je bila sufinancirana sredstvima EU do 85 posto (ukupni trošak je nekih milijun i pol kuna), kao i drugi projekt koji je bio 'težak' oko milijun kuna. U oba slučaja provjeravaja se period od početka ovog desetljeća.

Privedena je u srijedu

Istražitelji su tijekom srijede ujutro priveli Knežević te ostale osumnjičene, izuzet je opsežan dokazni materijal te laptopi i mobiteli osumnjičenih (navodno čak i neki uređaji kupljeni nedavno, godinama nakon perioda koji je pod povećalom europskih istražitelja) te su dobar dio dana proveli u dubrovačkom uredu odvjetnice Knežević u Atlant centru u Gružu. No, u srijedu kasno navečer su svi pušteni na slobodu.

Navodno postoje opsežni dokazi koji sugeriraju da je posao doista odrađen, da postoji i dokumentacija u tom smjeru, a što će obrana pokušati uvjeriti nadležne. Inkriminirajućih je, kako neslužbeno doznajemo, tek nekoliko poruka između osumnjičenih koje mogu imati dvojaku značenje. Osumnjičeni tvrde kako su oba projekta prihvaćena bez ikakvih problema u vrijeme nastajanja, da su i tada obavljene provjere te je sve bilo 'čisto', posao je obavljen prema dokumentaciji, jer inače ne bi ni dobili EU sredstva, tvrde osumnjičeni...

Jučer je službeno objavljeno samo nekoliko rečenica na internet stranicama Ureda europskog javnog tužitelja.

'U suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom, danas 21. siječnja 2025. Ured provodi hitne dokazne radnje u Hrvatskoj.

Radnje se odnose na pet osoba i tri pravne osobe za koje postoji sumnja da su počinile kaznena djela subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava u vezi s dvama projektima financiranima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF).'