Doznajemo nove informacije o požaru u Kaštelima! Maretić: "Dojava je stigla u 16:20 sati, na teren su odmah izašla dva društva"

Danas poslijepodne u Kaštelima izbio je požar na otvorenom prostoru.

Prema riječima zapovjednika Darka Maretića, dojava je stigla u 16:20 sati, nakon čega su na teren odmah izašla dva kaštelanska društva DVD Kaštela i DVD Kaštel Gomilica s ukupno četiri vozila i 12 vatrogasaca.

Brzom intervencijom požar je lokaliziran u 16:50, a potpuno ugašen već u 17:10 sati.

Opožarena je površina od oko 500 kvadrata trave te je stradao jedan bor- otkrio je za portal Dalmacija Danas, Darko Maretić.