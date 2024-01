"DOWN, BY LAW" Ostalo je još malo ulaznica za ovu izvrsnu predstavu

Ulaznice za kazališnu predstavu „Down, by Law“ koja će se izvesti sutra, 4. siječnja 2024. godine s početkom u 19.30 sati u Gradskom kazalištu lutaka Split, gotovo su rasprodane, ostalo je još svega četrnaest ulaznica u prodaji!!

Predstava „Down by Law“ rijetko je i iznimno vrijedno kazališno ostvarenje koje progovara o emocionalnoj pozadini roditeljstva djeteta s teškoćama u razvoju odnosno osobe s invaliditetom; temi koja je općenito zanemarena ne samo u umjetnosti nego i u društvu općenito.

"Sretni smo što smo dobili priliku organizirati gostovanje ove višestruko nagrađivane monodrame izvan matične kazališne kuće te splitskoj publici kao prvoj u nacionalnim okvirima ponuditi ovo izvanredno umjetničko ostvarenje", poručuju organizatori.

„Down, by Law” je višestruko nagrađivana predstava redateljice Mile Čuljak, nastala u koprodukciji HNK Ivana pl. Zajca i Umjetničke organizacije Koautorska inicijativa OOUR. Prvi put je izvedena u HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci u svibnju 2018. godine i ovo je prvo gostovanje predstave u Splitu!!!

Autobiografska monodrama "Down, by Law" pisana je kao impresija razdoblja od rođenja dječaka Borisa sa dijagnozom sindroma Down do trenutka kada je tekst napisan. Borba sa željama, očekivanjima, trajanjima, operacijama i bolestima usađena u višak 21. kromosoma gradila je i posebno roditeljstvo koje je autorica upisivala u novi kod – izvedbeni kod zajedništva. Autorica monodrame, Mila Čuljak koja je Borisova majka, stremila je ojačanju svakodnevice koja je donijela silinu emotivnog, organizacijskog, njegovateljskog i društvenog balansiranja. U želji da ova priča, kao i Boris, doprinese shvaćanju i podršci zajednice osobama s Down sindromom (ali i općenito zajednici djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom), tražila je tijelo koje će ju ispisati, isplesti i isplesati.

Riječka je publika predstavu proglasila najboljom u programu Hrvatske drame u sezoni 2017./2018., a Jeleni Lopatić pripala je tada nagrada publike za najbolju dramsku žensku ulogu. Prerađena u audio dramu u režiji Hane Veček, "Down, by Law" je ušla u uži izbor za najbolju europsku dramu 2022. godine koju dodjeljuje BBC!

