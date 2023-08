DOVRŠEN OČEVID STRAVIČNE TRAGEDIJE Poginuo radnik rođen 1992., nesreća se dogodila nakon radnog zadatka

S mjesta nesreće za središnji Dnevnik HTV-a s najnovijim informacijama javio se Borna Šmer.

- Znamo da se nesreća dogodila malo poslije 9 sati. Također znamo da je teretnim vozilom koje je usmrtilo dvojicu nesretnih radnika upravljao državljanin Bosne i Hercegovine u dobi od 64 godine. Doznali smo također da je on zadržan u riječkom KBC-u na liječenju, no nismo uspjeli doznati o kakvim se ozljedama radi. Inače, praksa je takva da po završetku istražnih radnji osumnjičenik biva priveden nadležnom državnom odvjetništvu, koje onda odlučuje o istražnom zatvoru. S obzirom na to da je riječ o stranom državljaninu, vjerojatno će mu nakon što bude pušten iz bolnice, biti određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog opasnosti od bijega, javio je novinar HTV-a.

Iz Hrvatskih autocesta iskazali su veliko žaljenje zbog ove tragedije.

- Iskazali su sućut obiteljima stradalih radnika. Rekli su da ne žele izlaziti u javnost zbog ovih teških trenutaka koji su pogodili i radnike i njihove obitelji i cijelu tvrtku, dodaje Šmer.

Promet dionicom između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko do 12 sati bio je u prekidu. Normaliziran je tek u kasnim poslijepodnevnim satima.

- Inače, crna je bilanca danas na prometnicama Primorsko-goranske županije uz ovu nesreću gdje su stradala dvojica radnika Hrvatskih autocesta. U Matuljima je oko 11 sati stradao motociklist koji se sudario s osobnim vozilom, rekao je na kraju javljanja Borna Šmer.

Očevid je dovršen, slijedi kriminalističko istraživanje

- Očevid je dovršen, slijedi nam kriminalističko istraživanje. Kako su izvidi tajni, ne mogu vam dati druge podatke. Ne mogu vam reći što je s vozačem, međutim po dovršenom kriminalističkom istraživanju pretpostavljam da će slijediti kaznena prijava policijske uprave prema Državnom odvjetništvu, a zatim i istraga Državnog odvjetništva, rekla je Sonja Jazbec, zamjenica općinske državne odvjetnice u Rijeci.

Sindikati upozoravaju: Nesreće poput ove nisu rijetkost

Umor, brzina, trenutak nepažnje ili nešto drugo - okolnosti nesreće još se utvrđuju.

- U ovom slučaju teško je komentirati što se dogodilo, međutim teško je da se jedno takvo vozilo pri punoj brzini zabije u vozilo koje je propisno označeno, koje ima jedan veliki svjetlosni portal, prije toga je i signalizacija u dužinih nekih 800 metara koja obavještava da su radovi i da pri punoj brzini bez kočenja netko na njih naleti i da ih ubije, strašno, ističe Anđelko Kasunić, predsjednik Nezavisnog cestarskog sindikata.

Nažalost, nesreće poput ove nisu rijetkost. Samo u posljednjih šest godina na hrvatskim autocestama zabilježeno je 30 naleta na vozila i djelatnike HAC-a, od kojih 4 sa smrtnim ishodom radnika.

Iz Nezavisnog cestarskog sindikata upozoravaju i na loše navike pojedinih vozača.

- Unutar firme i sindikata pokrenuli smo akciju da vidimo što se događa na terenu, kako ljudi voze i zašto se nesreće događaju i shvatili smo da vozači, osobito teretnih vozila, u vožnji gledaju mobitele, imamo čak i snimku dok se gledaju filmovi i voze kamioni, tj. kamioni voze sami, ustvrdio je Kasunić.Radi bolje zaštite radnika na cestama, iz sindikata navode i da je pokrenuta nabava posebne sigurnosne opreme, poput ublaživača udaraca koji se stavljaju na ophodarska vozila.Da se prometna pravila lako krše i zanemaruju, potvrđuju i sami vozači.

- Imali smo par situacija gdje ljudi stvarno prebrzo voze, pretječu i stvarno sekunda fali, ako je netko neoprezan u zaustavnom traku, da završi kobno, kaže Harun.

- Nema nikakvih prelaženja i padobranaca od vozača koji idu desnom stranom ne bi li pretekli gužvu pa naprave još veći problem ili, ne daj Bože, neko veće zlo, sudar, dodaje Srđan Grubišić. Jedna tragedija s dva izgubljena života, nažalost, već se dogodila.

HAK: Nužno je primijeniti zapadne sigurnosne standarde

U Hrvatskom autoklubu ističu kako država mora učiniti sve što može da se ovakve nesreće izbjegnu. Što prije nužno je primijeniti zapadne sigurnosne standarde, nadzornu tehnologiju, ali i kazne za neodgovorne vozače.

- Uzmimo primjer naših susjeda Slovenaca i Slovenije. Njihove autoceste su premrežene kamerama na svakoj dionici i izuzetno je velika kontrola poštovanja ograničenja brzine i poštovanja drugih pravila ponašanja na autocesti. Mi imamo na određenim dionicama kamere, imamo znači kamere za nadzor odvijanja prometa, ali ono što je bitno - trebalo bi pojačati kontrolu korištenjem novih tehnologija, poručio je dr. sc. Sinan Alispahić, pomoćnik glavnog tajnika HAK-a.

- Kazna od 260 eura za ovakvu situaciju kad se dogodi teška prometna nesreća kao što je ovaj slučaj, itekako je mala i u tom kontekstu itekako je važno povećati kazne. To ima smisla, pogotovo što ide revizija direktive o vozačkim dozvolama 2006. u narednom razdoblju, gdje je jedno od ključnih pitanja kako i na koji način pojačati kontrolu i pojačati naplatu kazni, odnosno neodgovorne vozače dovesti u okvire sigurnog i odgovornog ponašanja, ističe Alispahić.

Nesreća se dogodila nakon radnog zadatka

Prometna nesreća dogodila se nakon završetka radnog zadatka i pripreme ophodarskog vozila za odlazak s lokacije. Kako navodi HAC u priopćenju, teretno vozilo naletjelo je na radnike i ophodarsko vozilo koje je bilo na zaustavnom traku i propisno obilježeno.

- Točan uzrok nesreće znat ćemo po okončanju izvidnih radnji nadležne policijske uprave, naveli su.

Iz HAC-a izražavaju duboko žaljenje zbog ovog tragičnog događaja, a obiteljima djelatnika iskazuju sućut.

- Ovim putem apeliramo na sve korisnike da se pridržavaju postavljenih ograničenja te da svoju vožnju prilagode uvjetima na cesti. Ponavljamo da su brzina, umor i nepažnja najčešći uzroci prometnih nesreća. Mislite na svoje bližnje, ali i bližnje drugih vozača, kao i radnika koji rade na održavanju autocesta, priopćio je HAC.

- Molimo za razumijevanje u ovom teškom trenutku za obitelji naših djelatnika, kao i za našu tvrtku, dodaje se.