"Dovoljan je trenutak do tragičnog ishoda, ne radite ovo": Splićanima stiglo strogo upozorenje

Iz Park-šuma Marjan jutros je upućeno novo, strogo upozorenje građanima i posjetiteljima zbog zabrane ulaska na više lokacija unutar park-šume, gdje su u tijeku radovi s teškom mehanizacijom.

Zabrana se odnosi na šetalište Marina Tartaglie, od Spinutskih vrata do Instituta kao i šumski dio Park-šume Marjan sjeverno od rampe Vodosprema, Sedla i Promatračnice.

Kako upozoravaju iz Javne ustanove, na navedenim područjima svakodnevno se kreće teška mehanizacija, a svaki neovlašteni ulazak predstavlja ozbiljnu opasnost po sigurnost prolaznika.

„Radnicima na strojevima izuzetno je teško uočiti pješake, osobito u šumskom okruženju. Nažalost, bilježimo slučajeve u kojima se pojedinci ne obaziru na postavljena upozorenja i dolaze u neposrednu blizinu strojeva i radnika“, poručuju iz Park-šume Marjan.

Ističu da je dovoljan tek trenutak nepažnje ili previd da dođe do teških ozljeda ili čak tragičnog ishoda, zbog čega još jednom apeliraju na građane da se strogo pridržavaju zabrane prolaska.

Zabrana ulaska ostaje na snazi do završetka radova, a iz Park-šume Marjan mole za razumijevanje i odgovorno ponašanje, uz poruku da je sigurnost svih posjetitelja na prvom mjestu.