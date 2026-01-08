Dosta vam je zime? Najhladniji dani tek dolaze, a već sutra kiša i snijeg

Kako je i najavljeni, hladni val je preplavio i Dalmaciju. U prvim satima današnjeg dana Dalmatinska zagora mjerila je najniže temperature ove godine, a ponegdje su vrijednosti pale i do deset stupnjeva ispod ništice.

Najhladnije je, očekivano, bilo na planinama. Na Sinjalu na Dinari (1831 m) u 02:35 izmjereno je –9,8 °C, uz još niže minimalne vrijednosti tijekom noći.

Vrlo hladno bilo je i u naseljima Dalmatinske zagore. U Studencima je temperatura pala na –5,8 °C, na Promini –5,0 °C, dok je Kijevo mjerilo –4,9 °C. Negativne vrijednosti zabilježene su i u Ljubitovici (–4,8 °C), Svibu (–4,6 °C), Oklaju (–4,4 °C), Vrbniku (–4,3 °C), Muću (–4,1 °C) te u dobrom dijelu Imotske i Cetinske krajine.

Hladnoća se spustila i prema nižim područjima. U Drnišu je izmjereno –3,4 °C, u Kninu –2,4 °C, a Trilj –2,4 °C. Čak su i pojedina priobalna zaleđa, poput Putičanja kod Biograda, bila lagano u minusu.

Naravno temperature su se do jutra dodatno snizile, a slabog mraza mjestimice ima uz obalu i na otocima.

Četvrtak donosi stabilno vrijeme uz "zubato" sunce. Olakotna okolnost je ta da će bura biti jedva primjetna. Najviše dnevne temperature zraka bit će prave zimske, većinom od 1 do 7°C.

Ipak, navečer će ponovno zahladiti pa će u Dalmatinskoj zagori biti jačeg mraza, a mraz će se javiti uz obalu i na otocima.

Već u petak slijedi novo naoblačenje, i to prije jutra. Rano jutro donosi prve slabe oborine, a one će biti i kiša i snijeg. Na samom početku oborina susnježica je moguća čak ponegdje uz obalu i u višim predjelima otoka, no kako će jačati jugo i levant temperatura će danju biti u laganom porastu, a kiša će se proširiti na gotovo cijelu Dalmaciju osim visoke planine gdje će padati snijeg. Na moru će levant i jugo danju imati jake udare. Najviše dnevne temperature od 4 do 14°C.

U subotu promjenjivo, osobito u prvom dijelu dana. Uz obalu će biti još nešto kiše, osobito u prvom dijelu dana, a u Dalmatinskoj zagori kiša, susnježica i snijeg u višim predjelima. Oborine će danju prestati, krajem dana djelomično razvedravanje. Puhat će umjerena, navečer i jaka bura. Najviše dnevne temperature od 2 do 13°C.

U nedjelju djelomično sunčano i suho te hladno. Puhat će većinom slaba do umjerena bura. Jutro hladno, najviše dnevne temperature od 3 do 9°C. Navečer još hladnije, mraz se očekuje i mjestimice uz obalu.

U ponedjeljak će biti sunčano i još hladnije.