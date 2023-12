Doris, Grše i Kuzma&Shaka Zulu najavili doček Nove na Rivi: Donosimo detaljan program!

Od „Mamma mie“, preko „Baklji Ivanjskih“ do „Majstora s mora“, svi koji najluđu noć u godini odluče dočekati u Splitu uživat će u hitovima koje obožavaju generacije. Večernji dio programa na Rivi početi će nastupom Grše od 21:00 sat, Doris Dragović preuzima od 23:00 sata, a točno u ponoć nebo će obasjati tradicionalni vatromet. Od 01:00 sat na pozornicu će se popeti Kuzma & Shaka Zulu, a voditeljica programa biti će Edita Lučić Jelić.

Istinska diva naše estrade poručuje kako jedva čeka nastupiti pred publikom rodnog grada:

„Volite ono šta je doma, šta je poznato, volite svoj svit. Opet, svi koji dođu i vole poslušat moje pjesme su moji, ali Split uvijek malo prevagne, jer je malo više moj.“ – poručila je Doris najavivši izvođenje najvećih hitova bogate karijere:

„Ljepota mog posla je to da se neki ljudi, neka djeca rađaju i odrastaju s onim što im vi donosite. To postaje nekako njihovo i tako iznova i iznova. Kad imate preko 40 godina karijere i preko 60 godina života, onda je sve što radite presjek vaše karijere, tako će biti i na ovom nastupu, ali ljudi to već znaju. Svima u novoj godini želim obilje Božjeg blagoslova i svu sreću ovog svita, da idemo veselo naprid!“

Nakon Doris, Splićane i njihove goste će do jutra rasplesati najzabavniji duo južno od Svetog Roka, Kuzma & Shaka Zulu:

„Mi od 1:00 preuzimamo pozornicu u formi aftera, da maksimalno veseli uđemo u novu godinu i da nam 2024. počne s top radošću s kojom ćemo sretno broditi prema ljetu.“ – najavljuje Kuzma koji nam se osvrnuo i na godinu na izmaku:

„Mislili smo da će teško bit ponovit procvalu 2022. godinu, a onda nam je 2023. bila još bolja. Nadam se da se i u 2024. nastavlja nezaustavljivi rast, kao kad se old school Mercedes diesel zaleti, ne moš ga stić, a neće stat nikad! Svima u novoj želim da budu zdravi i sretni te da pokušaju uhvatit trenutak u svom ovom ludilu.“

Grše, kao najnoviji miljenik publike, otvara feštu na Rivi:

„Split je moj drugi dom i zato volim nastupati tu. Pripremio sam najluđi nastup do sad i želim se zahvaliti svima koji su me pratili u 2023. godini, mislim da 2024. godina ne može, realno, biti bolja od ove.“ – poručio je Grše, dodavši kako u novoj godini planira izbaciti tri nova singla.

Splićanima će se u najluđoj noći pridružiti i brojni gosti, iz Hrvatske, ali i okolnih zemalja, koji žele 2024. dočekati u čarobnom mediteranskom ambijentu:

„Sigurna sam da će Splićanke i Splićani, kao i naši gosti koji dođu na Rivu uživati te raspjevano i rasplesano ući u novu godinu za koju se nadam da će biti i sretnija i uspješnija od 2023.“ – poručila je direktorica Turističke zajednice grada Splita, Alijana Vukšić.

Podsjetimo kako za Silvestrovo, proslava pod Marjanom kreće od jutra, a prva kulminacija će biti u 15:00 sati na Pjaci gdje će program krenuti već od 12:30.

Klape će ponovno zapjevati ispod ure, brojni ugostiteljski objekti pripremili su unikatne programe i cijeli će Split, zajedno s gostima, uz pjesmu i ples dočekati 2024. godinu.