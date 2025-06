Doris Dragović sve iznenadila priznanjem pred kamerom: "Da, imam dva sina!"

Najbolje od domaće glazbe okupilo se sinoć u čarobnom ambijentu splitske Galerije Meštrović. Hrvatski San Remo ni ove godine nije propustila naša glazbena diva Doris Dragović, koja s moćnom pjesmom ''Kad zastor mi padne'' najavljuje dugoočekivani novi album.

''To je album moga sina Ivana Huljića, koji je poželio imati autorski album. I naravno da sam se ja odmah prostrla. Dakle, to stvarno treba čuti.'', rekla je Doris Dragović, na što ju je novinar pitao znači li to da ima dva sina.

''Da'', rekla je uz smijeh za In magazin.

A uz Doris, talentirani Ivan je iz publike bodrio i svoju dragu Jelenu Rozgu, koja je nakon prošlogodišnjeg megahita ''Lavica'' izvukla novi adut iz rukava, pjesmu "Začarani krug", bračnog para Huljić.

Jedna od naših najtraženijih zvijezda sljedeće godine slavi 30 godina karijere, a na pitanje kako već tri desetljeća izdržava ubitačan koncertni tempo, odgovara.

"Zato što ja kad ne radim, ja spavam. Ja sam ustvari dosadna. Imala sam tri koncerta ovaj tjedan, ali ja sam u međuvremenu samo spavala. Od hotela do mjesta gdje trebam svirati ja ubijem malo oko.''

Nini Badrić je u subotu pripala čast otvoriti Melodije Jadrana spektakularnim koncertom, dok je sinoć predstavila novu pjesmu modernog zvuka.

''Za one mlađe, oni možda ne znaju, to su moji počeci. Dugo godina sam ja koketirala s hip hopom, r'n'b-em, i nekakvim plesnim soundovima i nekako mi se učinila pjesma interesantna, meni se dopala, ja volim taj groove. I rekla sam idem ju snimiti, idem s tom pjesmom van.''

