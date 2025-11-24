DORH se žali na presudu: "Preblaga kazna za vozača koji je usmrtio dvoje mladih"

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podnijelo je žalbu na prvostupanjsku presudu protiv 45-godišnjeg vozača koji je proglašen krivim za izazivanje prometne nesreće u kojoj je 2022. godine poginulo dvoje mladih. Tužiteljstvo smatra da je kazna od godinu dana zatvora preblaga i traži njezino postroženje, izvijestio je DORH.

Prema presudi Općinskog suda u Varaždinu, vozač je proglašen krivim jer je 14. kolovoza 2022. u Turčinu skrivio tešku nesreću. Upravljajući osobnim automobilom, uključivao se u promet sa sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska, no pritom nije propustio 25-godišnjeg motociklista.

U sudaru koji je uslijedio, motociklist i njegova 24-godišnja suputnica pali su na tlo. Oboje su zadobili višestruke teške tjelesne ozljede, od kojih je 25-godišnjak preminuo na mjestu događaja, dok je njegova suputnica podlegla ozljedama u bolnici.

Tužiteljstvo: "Kazna je preblaga"

Općinski sud u Varaždinu osudio je okrivljenika na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Uz to, izrečena mu je i sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija na godinu dana.

Državno odvjetništvo u žalbi navodi kako smatra da je sud pogrešno utvrdio značenje okolnosti o kojima ovisi vrsta i mjera kazne. Smatrajući izrečenu sankciju preblagom, predložili su višem sudu da optuženika osudi na kaznu zatvora u dužem trajanju.