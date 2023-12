DONOSIMO VELIKI VODIČ GDJE VEČERAS U DALMACIJI DOČEKATI NOVU GODINU Jole, Peco, Dalmatino, Neno Belan, Doris Dragović, čini se da su večeras svi u Dalmaciji!

Ulazak u novogodišnju noć za mnoge je poseban trenutak veselja i nadanja. Iza sebe ostavljamo dobre, ali i loše odluke koje smo donosili u prethodnoj godina, a nova, kakva god ona bila, zaslužuje makar da ju dočekamo u slavljeničkom raspoloženju.

Za sve one koji do zadnjega trenutka nisu odlučili gdje će ići, ali i za one koji već znaju da u Novu žele ući u vanjskom ambijentu, donosim veliki vodič s nastupima poznatih lica estrade koja će zajedno s građanima odbrojavati posljednje sekunde do ulaska u 2024.

Pa krenimo!

Makarska - na Kačićevom trgu doček je organiziran od 21 sat, a Makarane i goste zabavljat će Neno Belan i Fiumens;

Dubrovnik - spektakularan doček na Stradunu uz veliku regionalnu zvijezdu Zdravka Čolića;

Split - na Rivi će glazbena diva Doris Dragović Splićane uvesti u 2024. Uz nju će nastupiti i Grše te Kuzma i Shaka Zulu;

Trogir - Centrifuga band, Trg Ivana Pavla II;

Kaštel Lukšić - Matko i Brane, lokacija Novi park;

Sinj - rock doček uz Opću Opasnost na Trgu dr. Franje Tuđmana;

Šibenik - legendarni Psihomodo Pop u sklopu šibenske Adventure, a ispred katedrale svi su pozvani poslušati engleski Stereo MC's;

Podstana - poseban ugođaj uz Dalmatino;

Zadar - Ivica Sikirić Ićo na Narodnom trgu, a Jole na Trgu Petra Zoranića zabavljati će Zadrane;

Imotski - grupa Gazde na Trgu Matice Hrvatske;

Brač, Supetar - Marko Pecotić Peco i grupa Naranča;

Grad Korčula - grupa Viva.

A mnogim Dalmatincima jedan od dražih pjevača sigurno je i Željko Joksimović koji će večeras nastupiti u obližnjem Mostaru.

Iako je do Nove godine ostalo nešto više od 13 sati, za koje god odredište se odlučite još uvijek stignete uz omiljenog izvođača uživati u posljednjim minutama Stare i prvim trenutcima Nove, 2024. godine!