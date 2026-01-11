Donesena nova Odluka o socijalnoj skrbi Općine Podstrana: Značajno povećane potpore i proširena prava

Općina Podstrana donijela je Odluku o socijalnoj skrbi kojom se unapređuje postojeći sustav pomoći te značajno povećavaju iznosi financijskih potpora za obitelji, pojedince i kućanstva. Cilj Odluke je jačanje socijalne sigurnosti, poboljšanje kvalitete života stanovnika te stvaranje stabilnog i poticajnog okruženja za demografsku obnovu i dugoročni razvoj općine.

Značajno povećane potpore za novorođenu djecu

Jedna od najvažnijih mjera nove Odluke odnosi se na povećanje novčanih pomoći za novorođenu djecu. U odnosu na dosadašnje iznose, potpore su povećane kako slijedi:

▪️za prvo dijete iznos je povećan s 500,00 € na 700,00 €

▪️za drugo dijete s 550,00 € na 1.000,00 €

▪️za treće dijete s 700,00 € na 1.300,00 €

▪️za četvrto dijete s 1.000,00 € na 1.600,00 €

▪️za peto dijete s 1.150,00 € na 2.000,00 €,

▪️dok se za svako sljedeće dijete iznos potpore dodatno povećava za 500,00 € u odnosu na prethodno dijete.

Također, poklon u naravi koji se dodjeljuje prilikom rođenja šestog i svakog sljedećeg djeteta povećan je sa 700,00 € na 1.000,00 €.

Veća ulaganja u znanost i obrazovanje

Novom Odlukom povećan je i maksimalni iznos jednokratne financijske potpore za znanstveno usavršavanje i znanstvena istraživanja, koji sada iznosi 1.000,00 €, dok je dosadašnji maksimalni iznos bio 700,00 €. Ovom mjerom Općina Podstrana dodatno potiče obrazovanje, znanstveni rad i profesionalni razvoj svojih stanovnika.

Povećana jednokratna novčana pomoć

Jednokratna novčana pomoć povećana je s 150,00 € na 250,00 €, dok je maksimalni godišnji iznos potpore po korisniku povećan sa 700,00 € na 1.000,00 € po proračunskoj godini. Na taj način osigurava se snažnija i dostupnija pomoć građanima koji se nađu u teškim životnim okolnostima.

Viši prihodovni cenzus za veći broj korisnika

Kako bi se obuhvatio veći broj građana, Odlukom je povećan i prihodovni cenzus:

▪️za samce s 350,00 € na 450,00 €,

▪️za dvočlana kućanstva s 441,40 € na 650,00 €,

▪️dok se za svakog dodatnog člana kućanstva cenzus povećava za 150,00 €.

Donošenjem nove Odluke o socijalnoj skrbi, Općina Podstrana potvrđuje svoju trajnu opredijeljenost jačanju socijalne sigurnosti, potpori obiteljima, djeci i mladima te poticanju demografske obnove. Sustavnim ulaganjem u socijalne mjere stvara se sigurno i poticajno okruženje koje doprinosi zadržavanju stanovništva i dugoročnom društvenom razvoju Podstrane.