Donedavni igrač Hajduka prešao u Lokomotivu

Aleksandar Trajkovski (33) novi je igrač Lokomotive. Premda ga još nije službeno predstavila, Lokomotiva je donedavnog napadača Hajduka registrirala u sustavu HNS-a, pa će se on kao slobodan igrač pridružiti klubu uoči završnice prvog dijela sezone.

Trajkovski nije imao angažman od kraja prošle sezone, kada mu je istekao ugovor s Hajdukom. Unatoč tome, u razdoblju dok je bio bez kluba zaigrao je pet puta za reprezentaciju Sjeverne Makedonije i zabio dva gola, piše Index.

U Hajduku nije bio u prvom planu

Podsjetimo, Trajkovski je u Hajduku proveo dvije godine. Došao je kao slobodan igrač u ljeto 2023. te je u 32 nastupa u SHNL-u zabio deset golova. Najbolju utakmicu za Hajduk odigrao je upravo protiv Lokomotive, kojoj je u zadnjem kolu sezone 2023./24. zabio hat-trick.

Kod Gennara Gattusa pao je u drugi plan te je uglavnom imao vrlo malu minutažu, iako je u završnici sezone zabijao Lokomotivi u remiju 1:1 te Rijeci u pobjedi 2:1.