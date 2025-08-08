Donald Trump: Uskoro se sastajem s Putinom. Bit će razmjene teritorija

Donald Trump je priopćio da će se "vrlo brzo" sastati s Vladimirom Putinom. "Približavamo se dogovoru o Ukrajini", napomenuo je.

Ustvrdio je kako postoje "sigurnosni aranžmani" koji se moraju provesti prije sastanka.

"Želio bi se sastati što je prije moguće", ponovio je.

Najavio je da će doći do "određene razmjene teritorija na dobrobit obje strane", dodajući da je "to komplicirano".

Trump je napomenuo da će u mirovnom sporazumu u Ukrajini biti "razmjene teritorija na dobrobit obje strane".

"Radi se o teritoriju za koji se bori već tri i pol godine, znate, mnogo je Rusa poginulo. Mnogo je Ukrajinaca poginulo. Dakle, to razmatramo, ali zapravo želimo vratiti nešto i zamijeniti nešto. Zapravo je komplicirano. Ništa lako. Vrlo je komplicirano. Ali, vratit ćemo nešto. Nešto ćemo zamijeniti. Bit će razmjene teritorija na dobrobit obje strane", rekao je američki predsjednik, piše Index.