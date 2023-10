Domovinski pokret sugerira da je Smoje bio negativac, "optužili" Puljka i legendarnog pisca stavili u isti koš s Acom Lukasom

Domovinski pokret Split tvrdi da je Ivica Puljak krenuo u kapanju. U svom današnjem priopćenju legendarnog splitskog kroničara, novinara i pisca Miljenka Smoju stavili su u isti koš sa srbijanskim pjevačem Acom Lukasom te naglasili da se radi o najvećim Puljkovima projektima.

Njihovo priopćenje možete pročitati u nastavku:

"Ako je i od Puljka previše je. Tako bi najkraće mogli sažeti sve ono što je gradonačelnik Splita pripremio Splićanima i Hrvatskoj krajem listopada i početkom studenog. Dakle, u vrijeme kada se Hrvatska prisjeća velike i krvave žrtve Vukovara i Škabrnje.

Vrijeme je to u kojem bi trebala vladati grobna tišina, tiho bi trebala brecati zvona pa čak se kontrolirati i brzina disanja. No, gradonačelnik ima potpuno drugi plan. On će, sa svojim suradnicima, krenuti u izbornu kampanju slavljima, koncertima i otkrivanjima spomenika „zaslužnim“.

Prvo je na redu otkrivanje spomenika Miljenku Smoji. Svečanost otkrivanja Smojina spomenika trebala bi se održati 21. 10. na Matejuški. Split će tako u vremenu pripreme za obljetnicu stradanja Vukovara dobiti spomenik čovjeku koji je vjerovao u JNA čak i dok je ona napadala Split. Pisao je hvalospjeve Slobodanu Miloševiću, a Tuđmana poistovjećivao s Pavelićem. Neovisna RH za njega je bila reinkarnacija NDH.

Da svečanost bude potpuna na Gripama će 4. studenog nastupiti Aca Lukas. Čovjek koji je pjevao na ispraćaju vukovarskog krvnika Miroslava Radića trebao bi „zapaliti“ Split u mjesecu obljetnice vukovarske tragedije.

Puljak je očito odabrao ulazak u kampanju sa svojim najvećim „kapitalnim“ projektima – Smojom i Acom Lukasom. I to je sve što trebate znati o Puljku i njegovim reformama", stoji u priopćenju.

