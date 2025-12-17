DOMiNO Split odgovorio splitskom MOST-u: ''Manipuliraju, bježe od odgovornosti, s ljevicom su rušili proračun i sada se kite tuđim perjem!''

Gradska organizacija stranke Dom i nacionalno okupljanje Split oglasila se priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti.

Gradska organizacija stranke Dom i nacionalno okupljanje u Splitu najoštrije odbacuje manipulativne i licemjerne prozivke koje su osvanule na društvenim mrežama splitskog MOST-a, a kojima se pokušava iskriviti istina o izglasanim amandmanima u Proračunu Grada Splita za 2026. godinu. Riječ je o još jednom pokušaju samopromocije i skupljanja jeftinih političkih poena, pri čemu MOST ponovno svjesno obmanjuje javnost te izbjegava preuzimanje odgovornosti.

Činjenice su jasne i lako provjerljive. Vijećnici stranke Dom i nacionalno okupljanje svoje su amandmane predali pravodobno, u skladu s važećom procedurom i Poslovnikom Gradskog vijeća, zbog čega su oni bili valjani i stavljeni na glasovanje. Amandmani MOST-a, za razliku od toga, nisu bili dostavljeni u propisanom roku, o njima se nije moglo znati prije same sjednice te kao takvi nisu mogli biti formalno razmatrani.

Tvrdnje MOST-a o navodnom ''prepisivanju'' amandmana stoga su u potpunosti neutemeljene i nelogične. Budući da njihovi prijedlozi nisu bili dostavljeni u propisanom roku, o njima se nije moglo znati prije same sjednice te se, sukladno tome, nisu mogli smatrati službenim amandmanima. Gradonačelnik je njihove istupe i naknadno iznesene prijedloge saslušao dobronamjerno, iako na to nije bio obvezan, što MOST sada pokušava pogrešno prikazati kao vlastitu političku zaslugu.

Ono što MOST svjesno prešućuje jest činjenica da su na toj istoj sjednici glasovali protiv amandmana koji su na kraju izglasani. Time su jasno pokazali da im sadržaj, konkretne mjere i interes građana nisu bili prioritet, već pokušaj svjesnog rušenja proračuna i političko kalkuliranje. Danas, nakon što su vidjeli pozitivne reakcije javnosti, pokušavaju se naknadno kititi tuđim perjem i prisvajati zasluge za odluke protiv kojih su sami glasovali. To je političko dno.

Ali to nije sve. Znatna razlika postoji i u samom sadržaju prijedloga. Amandman stranke Dom i nacionalno okupljanje za Fond za liječenje neplodnosti NA-PRO metodom iznosio je 35.000 eura, dok je MOST za istu svrhu predlagao tek 20.000 eura. Građani Splita kroz amandmane DOMiNO-a dobili su veća sredstva, konkretniju potporu i stvarnu korist, dok MOST danas, na temelju vlastitog znatno skromnijeg prijedloga, jedino može proizvoditi politički spin.

Posebno je licemjerno što MOST prešućuje i činjenicu da su slični amandmani ranije prošli na razini Splitsko-dalmatinske županije upravo zahvaljujući zalaganju vijećnika stranke Dom i nacionalno okupljanje, bez ikakvog samopromoviranja i prisvajanja zasluga. Tada, kao ni sada, MOST nije našao za shodno javno priznati doprinos niti zahvaliti na suradnji iako tomu niti ne težimo.

MOST u Splitu ponovno je pokazao da im je primarni cilj samopromocija i prikupljanje kratkoročnih političkih poena, dok istodobno bježe od preuzimanja odgovornosti i ozbiljnog rada u okviru propisanih procedura. Građani Splita nisu kulisa za politički marketing niti sredstvo za održavanje pozicije vječne oporbe.

Stranka Dom i nacionalno okupljanje u Splitu nastavit će raditi ono što MOST očito ne zna ili ne želi, predlagati valjane amandmane, preuzimati odgovornost i isporučivati konkretne rezultate za građane Splita. Dok se drugi bave spinovima i naknadnim prisvajanjem zasluga, DOMiNO ide naprijed. Ostali mogu samo gledati i jesti prašinu.