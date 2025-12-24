Domaća riba umjesto bakalara? Zašto ne! Ovako se suši riba u Dalmaciji - blagdanski stol uz zdravije, ukusnije, ali i jeftinije namirnice

U vremenu u kojem je globalno poželjno imati iste obrasce (pred)blagdanskog ponašanja u svemu, pa i u gastronomskim užancama, prava je rijetkost vidjeti da još postoje ljudi koji drže do tradicije svojih djedova. Jedan takav primjer susreli smo na Pelješcu, točnije u Orebiću.

Riba je vrlo vrijedna, ali i zdrava prehrambena namirnica, te bi bilo dobro da je što zastupljenija na našim jelovnicima. Usprkos obilju ribljeg fonda kojega nam naš plavi i još uvijek od naftnih platformi slobodni Jadran nudi, na Veliki petak svi oni koji ga mogu uopće priuštiti “polude” za bakalarom. No bakalar je riba koja nam dolazi s dalekih sjevernih mora i nema osobito dugu tradiciju biti omiljena riblja poslastica u predblagdansko vrijeme.

Vrijedni pelješki ribar Ivica Trojanović ispred svoje kuće stavio je sušiti na otvorenom nekoliko vrsta jadranske ribe, među kojima je dominirala mačka bljedica (Scyliorhinus canicula). Ivica svake godine suši jadransku ribu i tako, umjesto bakalara, na svome blagdanskom stolu dobije znatno zdravije, ukusnije, ali i jeftinije prehrambene namirnice.

"Guljenje kože kod morske mačke prilično je nezahvalan proces, pa ribari ovu vrstu ribe rijetko nude kupcima. Smatram da je mačka prava domaća delicija za blagdanske dane. Nakon ulova, a prije sušenja, očistim iznutrice, ribu posolim krupnom stonskom soli koja posoljena stoji dan. Nakon toga se riba stavi sušiti na buru, ovisno o vrsti ribe i vremenskim uvjetima, od dana do tri dana. Radi arome može se staviti i na dim nekoliko sati. Nakon sušenja riba se stavi u škartoc i zamrznuta može jako dugo biti u hladnjaku. Nema toga bakalara koji je ukusan kao naša sušena riba, to vam osobno garantiram", govori nam Ivica.

"Osim mačke, sušiti se mogu razne druge vrste riba koje žive u Jadranu. Primjerice, ugor (gruj), golub, osobito je ukusna sušena raža, zatim mol, tabinja… Osim sušena, ova je riba izvrsna i kao pašteta. Naši građani puno novaca “bacaju” na bakalar, a zaboravlja se naša zdrava riba, naša tradicija i kultura", dodao je ovaj ribar iz Orebića.