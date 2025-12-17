DOLIS: "Javnosti se namjerno prešućuje da je koncesija na Kašjunima u potpunosti plaćena, a nije u potpunosti konzumirana"

Tvrtka Dolis se oglasila priopćenjem nakon jučerašnje sjednice gradskog vijeća.

"U raspravama na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, kao i u medijskim istupima pojedinih političkih aktera, namjerno se prešućuje da je Dolis koncesiju za Kašjune platio već od 2015. godine, dok je u stvarni posjed uveden tek krajem 2016. godine. Zbog toga nam je omogućeno korištenje samo dijela ugovorenog razdoblja. Dolis je uredno ispunio sve svoje obveze i podmirio koncesijske naknade, no isključivo zbog kašnjenja Splitsko-dalmatinske županije u uvođenju u posjed, gospodarsko korištenje plaže nije bilo omogućeno u punom opsegu.

Nažalost, raznorazni aktivisti koji žive isključivo od javnih sredstava, opetovano pokušavaju prikazati Dolis u kontekstu nezakonitog zadržavanja pomorskog dobra, iako je jasno da se ovdje radi o neriješenom pravnom odnosu u kojem se traži ono što je već plaćeno. Ako po potpisu ugovora platite najam stana za godinu dana, a najmodavac vas ne uvede u stan jer u njemu još živi prethodni stanar, ne postajete bespravni korisnik zato što tražite ono što ste platili. Tim više ako vam se pritom poručuje da morate otići, uz zadržavanje punog iznosa najamnine.

Nakon pozitivne presude Ustavnog suda u sporu sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Dolis je ponovno primoran zatražiti pravnu zaštitu pred nadležnim sudovima budući da Županija odbija ovu situaciju riješiti institucionalno i razumno. Ne planiramo podleći pritiscima, bilo da dolaze od političkih aktivista ili Splitsko-dalmatinske županije, koja snosi najveću odgovornost za nastanak ove situacije. Naša je obveza prema zaposlenicima i partnerima ustrajati na zakonitom rješenju i zaštiti onoga što je uredno plaćeno.

Neutemeljene optužbe i paušalne tvrdnje o navodnim bespravnim intervencijama godinama su se koristile kao sredstvo pritiska, iako su elementi koji su se osporavali izrijekom propisani Pravilnikom Ministarstva turizma kao obvezni dio 'beach barova'. Unatoč svim pritiscima, Dolis je cijelo vrijeme uredno poslovao, održavao plažu, osiguravao besplatne tuševe za građane i svjesno koristio manji kapacitet ležaljki od ugovorenog, postupajući odgovorno prema prostoru i javnosti.

Upozoravali smo javna tijela na probleme koji ugrožavaju sigurnost i funkcionalnost Kašjuna, poput prometnog kolapsa i nemogućnosti prolaska žurnih službi. Umjesto suradnje, suočeni smo s maćehinskim odnosom Splitsko-dalmatinske županije i političkim mobingom. Nakon konzumacije onoga što je ugovoreno i u cijelosti plaćeno, Dolis će napustiti prostor na Kašjunima. Zbog načina na koji se prema našoj tvrtki postupalo tijekom trajanja koncesije, Dolis nema nikakvu namjeru sudjelovati u budućim postupcima dodjele koncesije", napisali su.