DOLINA NERETVE Propadaju tone mandarina!

Mandarine u dolini Neretve rodile su bolje nego ikada. Procjenjuje se da Ih ima oko 60 000 tona. Previše je i onih koje se ne mogu prodati, nego ih treba zbrinuti kao otpad.

"Za zbrinjavanje imamo kompostanu u Metkoviću koja ima sve uvjete za zbrinjavanje neuvjetnih mandarina, ali ona ima i svoj kapacitet. Ovih dana je došlo blizu kraja tog kapaciteta, stvorilo se malo nervoze oko zbrinjavanja, ali mislim da smo našli neko kompromisno rješenje. Vrlo niska cijena, ispod svih očekivanja i to je nešto što je obilježilo ovu sezonu mandarina", rekao je agronom Robert Doko za HRT.

Mnogo mandarina

Dosad je u kompostanu otpremljeno 2800 tona mandarina, a sada je taj broj ograničen na 70 tona dnevno.

"Sada u krugu imam 100 tona mandarina koje su oštećene i koje moram zbrinutI. Molim gradonačelnike, sve mjerodavne službe, da hitno nešto naprave jer ćemo morati zaustaviti otkupe", poručio je Gradimir Šešelj.

Na granama je još mnogo mandarina.

"Sada u ovo vrijeme, mandarina je preslatka. Preslatka je i ako je ne uberemo u nekih 5, 6 do 10 dana - mi ćemo morati baciti kvalitetnu mandarinu, a to je stvarno tragično", naveo je Dubravko Sršen.

Najveći je problem otkupna cijena.

Početnih 55 centi sada je palo na 40 za prvu klasu i čak na 20 centi za onu sitniju.

"Trudimo se i borimo se. Propasti nam neće ništa. Cijena je loša, bit će dogodine bolje. Sretno proizvođačima mandarina, i dalje radite, nemojte ih pilati nikako", kaže Ivica Dadić, proizvođač iz Opuzena za HRT.

Koje je riješenje?

Resorno ministarstvo poručuje da drastično povećanje proizvedenih količina uzrokuje poremećaje na tržištu.

"Veći ovogodišnji urod i neorganiziranost proizvođača dovodi do ovisnosti proizvođača o diktiranju dinamike otkupa i otkupnih cijena od strane otkupljivača, čime su proizvođači nezadovoljni jer imaju veće troškove berbe, a niže prihode od otkupa", stoji u priopćenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Rješenje vide u udruživanju proizvođača u zadruge ili proizvođačke organizacije.