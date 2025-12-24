Dolazi nova tableta za mršavljenje. Stručnjaci upozoravaju: "Ovo nije rješenje za blagdansko prejedanje"

Blagdani donose brojne slatke delicije, a mnogi uživaju u svemu što pripreme. Nutricionisti upozoravaju da prejedanje i kasnije stroge dijete nisu dobra ideja.

Nutricionisti savjetuju da se jede umjereno, s puno povrća, nemasnog mesa i ribe, a kruh, rižu i krumpir u manjim količinama.

U Hrvatskoj se, prema podacima, sve više koriste lijekovi za liječenje debljine. Potrošnja lijekova poput samaglutida i liraglutida raste oko 30 posto godišnje, a samo prošle godine izdvojeno je gotovo 29 milijuna eura.

Industrija je napredovala i sada nudi prvu tabletu za mršavljenje, odobrenu u SAD-u. Tableta omogućava pacijentima koji ne vole injekcije da uzimaju lijek oralno, no za sada još nema odobrenje za Europsku uniju.

Nutricionisti i liječnici složni su da se blagdane treba proživjeti bez pretjeranih restrikcija, uz uravnoteženu prehranu i tjelovježbu, dok lijekovi ostaju dodatna pomoć kod ozbiljnijih problema s debljinom, piše Dnevnik.