DOLAZAK BEBE UNIO RADOST U ŽIVOTE OBITELJI INDIRE LEVAK Pjevačica iskazala ljubav prema suprugu: "Neizmjerno sam mu zahvalna"

U intervjuu koji je dala ekskluzivno za magazin Story Indira Levak progovorila je o svom suprugu Miroslavu Levaku, s kojim je deset godina u sretnom braku.

"Miro i ja našli smo se u dosta turbulentnom razdoblju mog života u kojem je on pokazao da je pravi muškarac, i to onda kada je ženi pravi muškarac najviše potreban. Uvijek se prema meni odnosi zaštitnički i na tome sam mu neizmjerno zahvalna. Trebalo bi nam puno vremena i stranica da vam nabrojim sve osobine kojima me osvaja i čvrsto drži uz sebe, ali ako moram izdvojiti neke, to su poštenje, hrabrost, upornost i razumijevanje. Miroslav nikad ne odustaje, on je najvrjednija i najupornija osoba koju znam", rekla je.

Prije tri godine za Story je rekla da ona i suprug razmišljaju o posvajanju djeteta, a sad kaže: 'Čovjek snuje, a Bog određuje. Točno prije godinu dana naš Roberto postao je otac, otada je u naš život došao Liam i donio nam neizmjernu sreću i radost', rekla je.

Bliska obitelj

Indira je i ranije dala do znanja da je jako bliska s posinkom. Tako su u svibnju njih troje gledali polufinale Lige prvaka Inter-Milan u Milanu. Veseli trio je bio u društvu Silvije Brozović, supruge našeg reprezentativca Marcela Brozovića i Amre Džeko, supruge Interovog igrača Edina Džeke.

Roberto je 2018. sudjelovao u reality emisiji 'Farma', kada je otkrio u kakvom je odnosu s očevom drugom suprugom, bivšom pjevačicom grupe Colonia.

"Indira je jako vesela i energična osoba. Upravo onakva kakva je na sceni takva je i u privatnom životu. Uz Indiru me najviše veze otac, energičnost, smijeh i pozitiva", rekao je tada. Neko vrijeme je nakon izlaska iz 'Farme' zbog ljubavi proveo na španjolskom otoku Gran Canaria.

"Nakon Farme, moj ljubavni status se promijenio. Upoznao sam jednu divnu osobu, rukometašicu koja je i razlog mojeg preseljenja na ovaj otok. Mogu reći da sam presretan što imam tako divnu osobu uz sebe i da su se konačno posložile kockice na mojem ljubavnom planu", rekao je tad za Dnevnik.hr.