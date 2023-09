Doktorica je cijeli tjedan jela bundevu – rezultati su je šokirali

Dr. Patricia Varacalo licencirana je obiteljska liječnica koja je podijelila svoj jednotjedni eksperiment jedenja divnog jesenskog voća svaki dan — plus, stručnjak klinike Cleveland dijeli najbolji način pripreme bundeve zbog njene bogate nutritivne vrijednosti.

Danas se u Americi, baš kao i kod nas, bundeva nalazi na jelovniku lanaca brze hrane, ali i restorana – u kojima možete naručiti pite od bundeve, tjesteninu, mješavinu zobenih pahuljica i još mnogo toga.

Eksperimentu se pridružila dr. Patricia Varacalo. S iskustvom u obiteljskoj medicini i kao certificirana instruktorica prehrane, željela je saznati što se događa kada ljubitelj bundeve malo poludi uživajući u njoj tjedan dana i krene na sedmodnevno putovanje jedući ovo jesensko voće kako bi iskusio zdravlje dobrobiti bundeve za sebe.

Lisa Reitz, nutricionistica na klinici Cleveland, podijelila je znanstvene podatke koji stoje iza onoga što je Patricia primijetila tijekom Tjedna bundeve. Ovo je njihova priča:

Kako možete jesti bundevu?

Bilo je zabavno pronalaziti kreativne načine za uključivanje bundeve u svoja jela. Budući da je apsolutni ljubitelj smoothieja – pomiješala je pire od bundeve u svoj jutarnji napitak i činilo se tako prirodnim – organski pire od bundeve bez dodanog šećera bio je izbor koji osigurava najbolje prirodne okuse i hranjive tvari.

Sjemenke bundeve brzo su postale njezin glavni međuobrok – njihova hrskava tekstura savršena je za grickanje, a otkrila je da su fantastičan dodatak salati, dodajući hrskavost lisnatom zelenju.

Za jednu večeru odlučila je eksperimentirati i napravila domaći marinara umak od bundeve. Njena kremasta tekstura i okus pun različitih nijansi učinili su njezina jela s tjesteninom toliko ukusnim da ju je jela uz obroke nekoliko dana.

Do kraja tjedna žudjela je za nečim novim, što ju je dovelo do jednog od lokalnih kafića koji je reklamirao zdjelu od bundeve, sličnu zdjeli za acai, ali s divnim sezonskim prizvukom: u osnovi je to bio bogati pire od bundeve pomiješan s bananom i acai bobicama, prelivenima granolom, sjemenkama bundeve i medom. Bila je to savršena kombinacija slatkog i slanog za završetak tjedna jedenja bundeve.

Zdravstvene prednosti bundeve

Liosa Reitz objašnjava da je bundeva riznica dobrobiti: “Bundeva je niskokalorična i dobar je izvor vlakana – sadrži 50 kalorija i tri grama vlakana po šalici.”

Bundeva je izvor esencijalnih vitamina i minerala, kaže Reitz: “Bundeve su izvrstan izvor vitamina A, vitamina C i kalija.” Vitamin A nalazi se u narančasto obojenoj biljnoj hrani, blagotvoran je za kožu, oči, imunološki sustav, ali i za rad glavnih organa poput srca i pluća. Vitamin C može vam pomoći u borbi protiv jesenskih virusa i može pomoći u zdravom snu u hladnijim mjesecima.

Istraživanje iz lipnja 2022. istaknulo je niz zdravstvenih dobrobiti bundeve, uključujući potporu muškoj plodnosti, pomoć u zacjeljivanju rana i pružanje antimikrobnih, protuupalnih, antioksidativnih i antiulkusnih svojstava. Osim toga, bundeve su korisne u liječenju benigne hiperplazije prostate ili povećane prostate.

A u njima je još jedno blago, kaže Reitz: sjemenke bundeve nutritivno su bogate jer su “dobar izvor proteina, vlakana i mnogih drugih minerala. (Pečene s cimetom, curryjem ili samo posipane morskom soli, mogu biti izvrstan međuobrok.) Što se tiče inovacija, neki znanstvenici istražuju sjemenke bundeve kao potencijalne sastojke za neke buduće lijekove koje treba dodatno proučavati, prenosi N1.

Ukratko, bundeva je bogat izvor prehrambenih i terapeutskih dobrobiti.

Bolja probava

Jedna od neposrednih prednosti koju je liječnica primijetila u ovom eksperimentu bila je bolja probava. Baš kao što je iskusila u prošlom tjednu svakodnevnog jedenja banana, otkrila je da su bundeve također dobar izvor vlakana.

Reitz kaže: “Istraživanja su pokazala da prehrana bogata vlaknima može pomoći pravilnom funkcioniranju crijeva. Jedenje jedne šalice bundeve dnevno osiguralo bi otprilike 10 posto preporučenih potreba za vlaknima.” Patricia je to potvrdila jer je njezin probavni sustav radio kao sat.

Imala je ljepšu kožu

Njezina koža bila je još jedno područje na kojem je primijetila poboljšanje – svjetliji i uravnoteženiji ten.

Reitz kaže: “Narančasta boja bundeve dolazi od beta-karotena, koji je antioksidans i pretvara se u vitamin A u tijelu. Vitamin A igra važnu ulogu u održavanju zdrave kože.”

Zapravo, vitamin A je sinonim za retinol, koji mnogi dermatolozi smatraju snažnim sastojkom za održavanje mladenačke kože i poticanje zdrave obnove stanica kože, piše Zadovoljna.rs.

Kad je svaki dan jela bundevu, bolje je spavala

Miran san bio je zanimljiv ishod kako su dani prolazili – no može li iza toga stajati bundeva? Reitz je istaknula: “Sjemenke bundeve sadrže triptofan i tirozin, koji su prethodnici serotonina i dopamina – za koje se zna da igraju ulogu u regulaciji tjeskobe i stresa.”

To je imalo smisla jer se činilo da se kvaliteta njezina sna poboljšala dnevnim unosom bundeve.

Više pitanja o prednostima bundeve

Patricia se pitala postoji li nutritivna razlika između svježe bundeve i njezine prerađene verzije. Reitz objašnjava: “Pire od bundeve u konzervi jednako je hranjiv kao i svježa bundeva; međutim, mješavina za pitu od bundeve u konzervi i druga hrana s okusom bundeve često ima puno šećera.”

Je li često konzumiranje bundeve sigurno za sve ljude? “Za većinu stanovništva ne postoje sigurnosni rizici od svakodnevnog konzumiranja bundeve”, kaže Reitz. “Međutim, upozorila bih na unos za osobe s bubrežnim problemima i bolestima zbog sadržaja kalija.”

Što se tiče najbolje metode pripreme za uživanje u hranjivim vrijednostima bundeve, Reitz je spomenula: “Najbolje metode pripreme su kuhanje na pari, pečenje ili mikrovalna. Pire od bundeve možete dodati i zobenim pahuljicama, smoothiejima, palačinkama, muffinima, jelima od tjestenine, juhama. Kuhanu bundevu možete čuvati u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku do pet dana, a pire od bundeve možete zamrznuti za kasniju upotrebu.”

Jasno je da su svježe ili pasirane bundeve blagodat za vaše zdravlje. Kako lišće postaje jantarno i mrak pada ranije, imate više od jednog razloga da jedete više bundeve.