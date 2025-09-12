Doktori kažu da je ovo najbolja fermentirana namirnica za zdravlje crijeva

Crijeva su dom milijardama bakterija koje utječu na probavu, imunitet pa čak i raspoloženje. U posljednje vrijeme sve veću pažnju dobivaju fermentirane namirnice jer se smatraju prirodnim načinom za podršku zdravlju crijeva. Stručnjaci za zdravlje probave izdvojili su jednu namirnicu koja se ističe iznad svih ostalih.

Riječ je o kefiru - kremastom fermentiranom napitku od mlijeka koji, prema mišljenju liječnika, nudi jedinstvene prednosti. "Kefir obično sadrži širi raspon bakterija i kvasaca od jogurta, što znači da u crijevnu mikrobiotu unosite veću raznolikost mikroorganizama, a raznolikost je jedan od najvažnijih čimbenika za otporna crijeva", objašnjava gastroenterolog dr. Will Bulsiewicz za EatingWell.

Nutricionistica i dijetetičarka Mascha Davis dodaje: "Kefir može sadržavati do 30 različitih vrsta korisnih bakterija i kvasaca, što se povezuje s boljom probavom, jačim imunitetom i čak boljim raspoloženjem".

Kefir je bogat proteinima, kalcijem, vitaminom D i vitaminima B skupine

Kefir je posebno koristan za osobe osjetljive na laktozu. "Kefir je odlična opcija jer je prirodno niži u laktozi zahvaljujući procesu fermentacije", kaže nutricionistica i dijetetičarka Amanda Sauceda. Neki brendovi nude i potpuno bezlaktozne verzije, koje i dalje donose sve probiotičke prednosti.

Osim toga, kefir je bogat proteinima, kalcijem, vitaminom D i vitaminima B skupine. "Kefir nudi proteine, kalcij, B vitamine i nešto vitamina D", naglašava dijetetičarka Sarah Schlichter.

Stručnjaci ističu i praktičnost kefira: lako ga je uklopiti u svakodnevicu, bez posebne pripreme. "Kefir je i jednostavan za piti - volim popiti čašu ujutro", kaže Davis.

Schlichter dodaje da se može konzumirati samostalno, u smoothieju ili s zobenom kašom. Kao i kod drugih namirnica, savjetuje se izbjegavanje verzija s dodanim šećerom. Kefir tako postaje jednostavan, hranjiv i učinkovit način da se podrži zdravlje crijeva i opće dobro stanje organizma.