Doktor upozorava: Stariji od 60 godina trebaju izbjegavati ova tri dodatka prehrani

Kako starimo, mnogi posežu za dodacima prehrani kako bi ojačali organizam ili ublažili tegobe. Iako oni mogu nadoknaditi vitamine i minerale kojih ponekad nedostaje u prehrani, stručnjaci upozoravaju da određeni dodaci mogu biti rizični nakon 60. godine života. Mogu izazvati nuspojave, ometati djelovanje lijekova ili čak povećati rizik od pojedinih bolesti. Zato je, prije uzimanja bilo kojeg suplementa, nužno posavjetovati se s liječnikom.

1. Gospina trava

Ovaj biljni pripravak često se koristi za ublažavanje simptoma depresije ili hormonskih promjena. Ipak, prema navodima Klinike Mayo, gospina trava može stupiti u interakciju s mnogim lijekovima te izazvati ozbiljne nuspojave poput tjeskobe, vrtoglavice i probavnih problema, piše SheFinds. Starije osobe stoga bi trebale biti posebno oprezne i uvijek se konzultirati s liječnikom prije nego što posegnu za ovim dodatkom.

2. Vitamin B6

Vitamini B skupine važni su za zdravlje, no prekomjerni unos vitamina B6 može biti problematičan. Dr. Ronan Factora upozorava da kod starijih osoba pretjerane doze mogu dovesti do neuroloških tegoba, uključujući gubitak ravnoteže i perifernu neuropatiju. Osim toga, vitamin B6 može stupiti u interakciju s određenim lijekovima, što dodatno povećava rizik.

3. Vitamin A

Vitamin A prirodno se nalazi u namirnicama poput špinata, jaja i mliječnih proizvoda, no mnogi ga uzimaju i kao dodatak. Prema riječima dr. Factore, prevelik unos vitamina A može povećati rizik od osteoporoze kod starijih osoba. Budući da ga se već može dobiti kroz raznoliku prehranu, suplementacija najčešće nije potrebna bez preporuke liječnika.