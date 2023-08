DOKLE VIŠE?! Otočanka bespravno izgradila stepenice do mora, rješenje o rušenju je samo zanemarila

U redakciju Morskog.hr. dnevno stižu deseci primjera potpunog nereda na Jadranu. Najnoviji slučaj stiže iz Vele Luke.

- U Veloj Luci, u uvali Prapatnu, općina Vela Luka, na pomorskom dobru izgrađeno je 50 stepenica do mora, to morate doć i vidjeti prijavila sam na sve institucije ali na žalost bez očitovanja istih. Žena nema ni papire niti građevinske dozvole, nagradila kuću i stepenice do mora - kaže čitateljica koja se žali da je na tom mjestu nekad bila mala kućica

- Vlasnika nema, uopće tu nije upisana nego je njen pokojni otac tu imao malu kućicu, a poslije njegove smrti je ona bez ikakvih papira nagradila kuću, devastirala moju i pozvana je građevinska inspekcija. Dva puta je izdano rješenje o rušenju. Napisala sam dopis i Ministarstvu mora u Dubrovnik. Oni su poslali Lučku kapetaniju i nikome ništa, kaže nam čitateljica i dodaje da se gospođa zove Meri Oreb.

I doista, u dokumentu s njenim imenom i prezimenom Državni inspektorat je 28. listopada 2022. godine utvrdio da se radi o izvođenju građevinskih radova bez odobrenja za gradnju. Nakon provedbe inspekcijskog nadzora, utvrdili su da vlasnica nije postupila po rješenju o uklanjanju, pa je donijeto rješenje o novčanoj kazni.

Nakon što je u potpunosti ignorirala institucije pravne države, gospođa Meri Oreb je za svoju ilegalnu građevinu zatražila građevinsku dozvolu na čestici koja, prema katastru ima 138 vlasnika. No Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju iz Vele Luke, glatko ju je odbio u ožujku ove godine.

Država itekako ima mogućnost u ovakvim slučajevima dovesti bagere, sve poravnati i očistiti, vratiti u prvobitno stanje, koliko je to moguće, te račun ispostaviti osobi koja je građevinu i podigla.

Prema novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, barem onaj dio koji se nalazi na pomorskom dobru, vlasnica će itekako morati ukloniti. Ako to ne napravi, hoće država, a račun će gospođi Oreb ispostaviti u cijelosti!