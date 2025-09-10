Dok je ostatak zemlje u minusu, Split ima razloga za zadovoljstvo

Sezona na jugu Hrvatske stabilna je i optimistična. Broj noćenja je visok, Dubrovnik već slavi, a i Split će uskoro, tromilijuntno noćenje. Posezona obećava dobre rezultate.

Trenutačni rezultati u turističkoj sezoni na jugu Hrvatske su dobri, izvijestio je novinar HRT-a Vicko Dragojević.

Broj noćenja u odnosu na lanjsku rekordnu godinu u Dubrovniku ostao je na istoj razini, dok je broj dolazaka neznatno manji, za 1-2 posto. Zarada je u plusu, no većim dijelom zahvaljujući inflaciji i rastu cijena.

Ove godine uočljive su promjene u ponašanju gostiju – vanpansionska potrošnja je manja, a hoteli su u kolovozu ostvarili rast dok su privatna noćenja pala.

Većina privatnih iznajmljivača nije prilagođavala cijene "last minute" ponudi, što je rezultiralo nešto manjom popunjenošću.

U Dubrovniku trenutno boravi oko 16 500 gostiju, a glavna sezona na jugu Hrvatske traje od početka lipnja do kraja rujna.

Najave za posezonu su optimistične – kreću kongresi i poticajna (insetiv) putovanja, a očekuje se da će do kraja godine jedina turistička pauza biti sredinom studenoga.

Dubrovnik je nedavno zabilježio tromilijuntno noćenje, a Split će uskoro isto.

Srednja Dalmacija također očekuje dobru posezonu.

Vreli kolovoz ublažio minuse problematičnog srpnja

Srednja Dalmacija i ovog ljeta bilježi dobre rezultate, ipak je u plusu.

Vreli kolovoz ublažio je minuse problematičnog srpnja, a kroz splitsku trajektnu luku prošao je najveći dio Jadrolinijih putnika.

– Do sada smo u 2025. prevezli više od 8,5 milijuna putnika i više od 2,5 milijuna vozila, što je na razini prošle godine uz blagi rast vozila, rekla je Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinije.

Dok mali iznajmljivači posustaju u otvaranju novih kapaciteta, hoteli se grade ili obnavljaju.

U centru Splita otvoren je obnovljeni hotel President s pet zvjezdica, koji radi cijelu godinu.

– Gosti dolaze iz Južne Amerike, Engleske, Emirata, a duljina boravka od četiri noćenja pokazuje da Split privlači goste i i zimi, ističe Ljubica Bauk, direktorica hotela.

Grad je i dalje prepun, bliži se tri milijuna noćenja. Turisti prigovaraju na cijene, ali ne odustaju. Manje su u restoranima, a više u trgovinama.

Srednja Dalmacija u posezoni ostaje najposjećenija na Jadranu, Makarska je već ostvarila milijun i pol noćenja, a očekuje se dolazak kongresa, gastronomskih i kulturnih događanja.

Hoteli na omiškoj rivijeri, otocima, Bolu i Hvaru nastavit će raditi.

Dobro se pune i dalje kuće za odmor i vile u Zagori. I tako će biti do kraja ljetnog reda letenja.

Posezona traje do kraja ljetnog reda letenja, kada će sezonu obilježiti i posljednji kruzeri te pripreme za Advent i Božić.