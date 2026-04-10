Dok gorivo divlja diljem Europe, Hrvatska još drži dizel ispod dva eura, ali autoplin plaćamo najviše

Cijene benzina i dizela znatno su porasle diljem Europe nakon eskalacije krize na Bliskom istoku. Cijena sirove nafte Brent u posljednje vrijeme premašila je 100 dolara po barelu nakon zajedničkog udara SAD-a i Izraela na Iran, a taj se rast brzo prelio i na maloprodajne cijene goriva.

Prema podacima Europske komisije iz Tjednog biltena o cijenama nafte, objavljenog 2. travnja 2026., prosječna cijena eurosupera 95 u Europskoj uniji iznosila je 1,871 euro po litri, dok je dizel dosegnuo 2,076 eura po litri. Ti podaci odnose se na stanje od 30. ožujka. Usporedba s krajem veljače pokazuje koliko je rast bio nagao. Početkom travnja benzin je u prosjeku bio skuplji za oko 15 posto, dok je cijena dizela porasla za čak 30 posto, piše Euronews.

Najskuplji dizel u Nizozemskoj, Danskoj i Njemačkoj

Cijene dizela u državama članicama EU kreću se u velikom rasponu. Najjeftiniji je na Malti, gdje litra stoji 1,21 euro, dok je najskuplji u Nizozemskoj, gdje doseže 2,46 eura po litri.

Osim Nizozemske, među državama s najvišim cijenama dizela nalaze se Danska s 2,36 eura, Njemačka s 2,29 eura, Finska s 2,27 eura i Belgija s 2,23 eura po litri. Iznad prosjeka Europske unije su i Austrija, Francuska, Irska, Švedska, Litva i Grčka, gdje se cijene dizela kreću od 2,12 do 2,20 eura po litri.

Malta iznimka, a među najjeftinijima i Slovenija te Hrvatska

Malta se posebno izdvaja kao zemlja s uvjerljivo najnižom cijenom dizela. Slijede Mađarska, Slovenija i Bugarska, gdje litra stoji 1,62 eura.

Ispod granice od dva eura po litri dizel se prodaje i u Slovačkoj, Španjolskoj, Cipru, Hrvatskoj i Češkoj. U Hrvatskoj je cijena dizela 1,88 eura po litri. Sličan obrazac vidi se i kod benzina. Cijena eurosupera 95 kreće se od 1,34 eura po litri na Malti do 2,33 eura u Nizozemskoj, što pokazuje da su i benzin i dizel najskuplji i najjeftiniji uglavnom u istim državama.

Nakon Nizozemske, najskuplji benzin bilježe Danska, gdje litra stoji 2,23 eura, Njemačka s 2,13 eura te Finska s 2,05 eura. Iznad dva eura po litri benzin stoji i u Grčkoj te Francuskoj. Najnižu cijenu benzina ponovno ima Malta, s 1,34 eura po litri, no za razliku od dizela, ovdje nije toliko izražena iznimka jer joj se Bugarska približila s cijenom od 1,44 eura. Ispod 1,60 eura po litri benzin stoji i u Sloveniji, Mađarskoj, Španjolskoj, Slovačkoj i na Cipru.

Hrvatska najskuplja u EU po LPG-u

Kada je riječ o autoplinskom gorivu, odnosno LPG-u, prosječna cijena u Europskoj uniji iznosila je 0,841 euro po litri. Najjeftiniji LPG bilježi Italija, gdje stoji 0,66 eura po litri, dok je Hrvatska na samom vrhu ljestvice s najvišom cijenom u EU, od čak 1,26 eura po litri. Podaci pokazuju da je rast cijena dizela bio znatno izraženiji od rasta cijena benzina. Prije početka američko-izraelskog udara, koji je započeo 28. veljače 2026., prosječna cijena benzina u EU 23. veljače iznosila je 1,64 eura po litri. Do 30. ožujka porasla je na 1,87 eura.

U istom razdoblju dizel je skočio s 1,59 na 2,08 eura po litri. To znači da je benzin poskupio oko 14 posto, a dizel čak 30 posto. Značajan dio cijene goriva u Europi i dalje čine porezi. Prema podacima za 16. ožujka 2026., porezi su činili 44,6 posto cijene dizela i 52,1 posto cijene benzina.

Najveći udio poreza u cijeni benzina zabilježen je u Sloveniji, gdje iznosi 54,8 posto, dok je najmanji u Bugarskoj, s 43,9 posto. Kod dizela najveći porezni udio ima Malta, 54,3 posto, a najmanji Estonija, 37,6 posto. Ipak, stvarni iznos poreza koji vozači plaćaju u eurima može se razlikovati jer se pretporezne cijene goriva znatno razlikuju među državama, piše Euronews.

Europa i dalje najviše vozi na benzin

Unatoč rastu cijena goriva i postupnom širenju električnih vozila, podaci pokazuju da europsko tržište automobila i dalje dominantno počiva na klasičnim pogonima. Prema Eurostatu, u 2024. godini 66,6 posto svih novih registracija automobila odnosilo se na benzinska vozila, 16,9 posto na dizelska, dok su potpuno električna vozila činila 13,5 posto novih registracija.