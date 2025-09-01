Dojava o bombi u Tomaševićevom uredu, evakuirano pola zgrade

Veći dio zgrade Gradske uprave evakuirani su nakon što je stigla dojava o bombi u uredu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

U tijeku je policijska provjera zgrade.

"Dobili smo dojavu o bombi, evakuirani su treći i četvrti kat zgrade. Policija vrši očevid", potvrdila je Indexu gradonačelnikova glasnogovornica Dinka Živalj.

Prema pisanju 24sata, njihova je redakcija dobila tu prijetnju Tomaševiću, poslanu s lažne adrese elektroničke pošte.

Nepoznata osoba u poruci je navela i da je druga bomba postavljena u uredu službenice Ureda za imovinu, uz tvrdnju da se time želi zaustaviti navodna "zaštita kriminalaca u Bandićevom naselju".