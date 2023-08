DOGRADONAČELNIK BOJAN IVOŠEVIĆ O REALIZIRANIM INVESTICIJAMA NA PODRUČJU GRADA SPLITA: "Ovo su samo neke, a bit će ih još"

Dogradonačelnik Grada Splita Bojan Ivošević na svom Facebook profilu istaknuo je napretke po pitanju realiziranih investicija na području grada Splita i okolice.

"Ovdje su samo neke od realiziranih investicija na istoku grada u ovom mandatu, a bit će ih još", rekao je te naveo sve realizirane investicije.

Spojena Vukovarska ulica i Ulica Hrvatske Neovisnosti, gdje je nakon završetka izgradnje dijela ulice Hrvatske neovisnosti na dionici od križanja sa Stobrečkom ulicom do križanja sa Vukovarskom ulicom, postavljena je nova prometna signalizacija na cijelom potezu ulice Hrvatske neovisnosti - Stobrečka do Vukovarske ulice - Brnik.

Novim prometnim uređenjem postavljena su dva rotora te je semaforizirano križanje Vukovarska ulica – ulica Hrvatske neovisnosti. Prometnim rješenjem semaforizacije na ovom križanju povećava se stupanj sigurnosti pješaka koji u obližnji trgovački centar u većem broju dolaze javnim gradskim prijevozom.

Izgrađeno je okretište Sirobuja. Autobusna linija br.18 BRNIK - HNK - BRNIK, od danas ima novo početno/zatvršno stajalište zbog čeka je promijenila i ime SIROBUJA - HNK - SIROBUJA. Naime, od sada mu posljednja stanica neće biti na Brniku kod trgovačkog centra City Center one već će posljednja stanica biti u srcu Gradskog kotara Sirobuja gdje je izgrađeno autobusno okretište i to na križanju završetka nadvožnjaka Sirobuja sa Stobrečkom ulicom.

Došlo je do izmjene trasa linija 18 i 25, od ponedjeljka 5. lipnja 2023. godine na zahtjev Mjesnog odbora Stobreč i Gradskog kotara Šine. Ovom izmjenom navedena se linija učinila još dostupnijom i prilagođenijom putnicima jer se omogućilo stanovnicima Stobreča i istočnih kotareva grada Splita direktan dolazak i odlazak do trgovačkih centara City Centar One i Mall of Split, s tim da i dalje ostaju povezani s Poljičkom ulicom i centrom grada.

Asfaltirana su Templarska ulica i Ulica Gospe od Karmela.

"Danas pred kraj radova na sanaciji kolnika ulice Gospe od Karmela, a uoči obilježavanja Dana Gradskog kotara Šine i blagdana Gospe od Karmela 16. srpnja, s velikim zadovoljstvom u ime svih građana koji žive na Šinama, izražavam zahvalnost Gradu Splitu, svima koji su nam pomogli i imali razumijevanja, a posebice medijima, koji su na krajnje objektivan način upoznali javnost s ovim velikim komunalnim problemom", rekla je tada u priopćenju za medije Marina Kovačević, predsjednica VGK Šine.

Otvoreno je i dječje igralište na Sirobuji, na lokaciji nasuprot Feroterma, a proteže se na ukupno 950 metara kvadratnih. Opremljeno je spravama za sve dobne skupine, od prve do 15. godine života. Obnovilo se i sportsko igralište na Sirobuji gdje se zahvaljujući Gradu Splitu na igralište ugradila nova gumena podloga na kojoj su djeca guštala igrati.

Na Šinama su srušene trošne barake kraj škole, čije su uklanjanje stanovnici Šina tražili 20 godina.

"Uz sve navedeno upravo se dovršava javna nabava kojom će biti obnovljen glavni i pomoćni teren stadiona u Stobreču te će biti ugrađeni i reflektori na glavnom terenu kako bi se moglo trenirati i noću, a priprema se i dokumentacija za nadogradnju OŠ Kamen-Šine", nadodao je Ivošević.