Dogodila se nesreća na Kozjaku, muškarac se pokliznuo na planinarskog stazi i ozlijedio. Intervenirao je HGSS

Na obroncima Kozjaka ove je srijede provedena akcija spašavanja stranog državljanina koji je tijekom planinarenja sa suprugom doživio nezgodu. Muškarac se prilikom kretanja planinarskom stazom okliznuo i zadobio ozljedu noge zbog koje više nije mogao nastaviti hod.

Njegova supruga odmah je reagirala – nazvala je hitnu pomoć te poslala točnu lokaciju na kojoj se nalaze. Poziv HGSS Stanici Split stigao je u 14:02 sata, nakon čega je aktiviran tim spašavatelja.

Brza reakcija spašavatelja

Na teren je upućeno šest članova Stanice Split uz pomoć dvojice vanjskih suradnika. Unesrećeni se nalazio na području poznatom kao „pod Koludrom“, dijelu Kozjaka do kojeg vodi zahtjevnija planinarska staza. Istodobno je do mjesta nesreće pješice stigla i ekipa hitne pomoći.

S obzirom na stanje ozlijeđenog, postojala je sumnja na lom potkoljenice. Spašavatelji su ga zbrinuli na licu mjesta, imobilizirali nogu i pripremili ga za transport.

Siguran transport do hitne pomoći

Nakon pružene prve pomoći, unesrećeni je uz pomoć nosila prenesen do vozila hitne medicinske službe. Akcija je okončana u 15:20 sati, kada je pacijent predan liječnicima na daljnju obradu.

HGSS Stanica Split još jednom je pokazala spremnost i brzinu reakcije u situacijama kada su životi i zdravlje ljudi ugroženi na planinama. Podsjećaju sve planinare da se na staze uvijek kreće s odgovarajućom obućom, opremom i oprezom, te da je u slučaju nezgode najvažnije ostati pribran i što prije kontaktirati službe spašavanja.