Događa se građevinski "boom" 10 kilometara od Splita: " To je ogroman skok"

Gradovi i općine u splitskom susjedstvu, pa tako i Klis, posljednjih godina postaju sve privlačniji za gradnju stambenih objekata. Zbog toga cijena četvornog metra stalno raste. U Klisu žele očuvati prostor i vizure pa uvode nova pravila.

Klis nije na obali, ali smješten je samo 10 kilometara od centra Splita i ima pogled od ''milijun dolara''. S obzirom na astronomske cijene stambenog prostora u Splitu, ne čudi mnogo da je gradnja objekata u porastu.

- Pritisak je velik, naravno, mnogo toga se izgradilo posljednjih 10 godina. Prije 12 godina imali smo pet kuća za odmor, govorim o vilama s bazenima, danas imamo 110. To je ogroman skok, naravno da je ovdje lijep zrak, lijep pogled na Split, opisao jeza HTV situaciju Jakov Vetma, načelnik Klisa.

Stambene zgrade poput ovih u istočnom splitskom kotaru Mejaši nećete vidjeti u Klisu. Želi se očuvati identitet mjesta, pa je novi prostorni plan vrlo restriktivan. Primjerice, zgrade ne smiju biti više od tri kata. Ova nova zgrada u Klisu ogledni je primjer.

- Smanjili smo koeficijent izgrađenosti na parceli koji je prije bio 30 posto, a sada je 20. Povećali smo i veličinu parcele koja je za višestambenu izgradnju, mora biti minimalno 1500 kvadrata, objasnio je Zlatko Rožić, pročelnik za Prostorno uređenje i komunalne djelatnosti općine Klis.

- Klis je poznat sa svojom vizurom, tvrđava je na vrhu, dolje ispod je taj povijesni grad i nismo ga htjeli uništiti za buduće generacije, rekao je načelnik Vetma.

Klis je sve zanimljiviji graditeljima i kupcima stanova, tvrde stručnjaci za nekretnine. Cijena građevinskog zemljišta sada je katkad viša i od 200 eura po četvornom metru.

- Klis je sigurno jedno atraktivno područje koje ima veliki potencijal. Naravno, ovaj dio Klisa koji gleda prema moru, mislim da je to vrlo atraktivno i za izgradnju nekakvih vila i za obiteljske kuće, a i za stanogradnju, smatra Marin Biliškov, agent za nekretnine.

U općini misle i na mlade obitelji u mjestu pa im nude povoljna zemljišta za obiteljske kuće, a u suradnji sa Županijom u Vučevici nedaleko od budućeg tunela kroz Kozjak planira se gradnja stambene zone od 30 hektara.